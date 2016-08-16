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ФКСБ - Манчестер Сити
ФКСБ - Манчестер Сити: обзор матча 16 августа 2016
ФКСБ
16.08.2016, вторник, 21:45
Лига чемпионов, 4 раунд
0 : 5
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Манчестер Сити
13'
Д. Сильва
41'
С. Агуэро
49'
Нолито
78'
С. Агуэро
89'
С. Агуэро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ФКСБ - Манчестер Сити
89'
ГОЛ! 0:5!
С. Агуэро
Пас отдал
Фернандиньо
Желтая карточка
Г. Тамаш
86'
79'
Замена
Фернандо
️️️️
К. Де Брюйне
78'
ГОЛ! 0:4!
С. Агуэро
Пас отдал
Нолито
75'
Замена
Г. Клиши
️️️️
А. Коларов
70'
Замена
Б. Санья
️️️️
П. Хавьер Сабалета
Замена
О. Попеску
️️️️
С. Муниру
67'
Желтая карточка
А. Тошка
58'
Желтая карточка
А. Тудоре
57'
53'
Желтая карточка
А. Коларов
49'
ГОЛ! 0:3!
Нолито
Пас отдал
К. Де Брюйне
Замена
А. Тудоре
️️️️
В. Аким
46'
Замена
А. Бурчану
️️️️
Б. Голубович
46'
41'
ГОЛ! 0:2!
С. Агуэро
Пас отдал
Р. Стерлинг
21'
Пенальти не реализован!
С. Агуэро
13'
ГОЛ! 0:1!
Д. Сильва
Пас отдал
Р. Стерлинг
8'
Пенальти не реализован!
С. Агуэро
4'
Желтая карточка
П. Хавьер Сабалета
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ФКСБ
5
Жюгюрта Хамрун
ВР
1
Флориан Ницэ
ВР
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
15
Марко Момчилович
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
70
Салли Муниру
ЦП
77
Адриан Попа
ЦП
44
Габриэль Энаке
ЦП
10
Николае Станчу
АП
20
Влад Аким
ПП
14
Боян Голубович
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
21
Давид Сильва
АП
11
Кевин Де Брюйне
АП
5
Фернандиньо
ПП
3
Нолито
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
ФКСБ
77
Валентин Кожокару
ВР
3
Богдан Митря
ЦЗ
24
Даниэль Попеску
ЦЗ
55
Александру Бурчану
ОП
23
Овидиу Попеску
ЦП
19
Аднан Аганович
ЦП
99
Александру Тудоре
ЦФ
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
5
Фернандо
ОП
18
Фабиан Делф
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
3-4-1-1
5
Хамрун
30
Тамаш
15
Момчилович
14
Тошка
70
Муниру
77
Попа
44
Энаке
20
Аким
10
Станчу
14
Голубович
4-1-3-2
13
Кабальеро
5
Сабалета
6
Стоунз
30
Отаменди
11
Коларов
5
Фернандиньо
21
Сильва
11
Де Брюйне
19
Стерлинг
10
Агуэро
3
Нолито
70
Муниру
23
Попеску
23
Попеску
70
Муниру
14
Голубович
55
Бурчану
55
Бурчану
14
Голубович
20
Аким
99
Тудоре
99
Тудоре
20
Аким
11
Коларов
3
Клиши
3
Клиши
11
Коларов
5
Сабалета
3
Санья
3
Санья
5
Сабалета
11
Де Брюйне
5
Фернандо
5
Фернандо
11
Де Брюйне
Остались в запасе
ФКСБ
Манчестер Сити
77
Валентин Кожокару
ВР
3
Богдан Митря
ЦЗ
24
Даниэль Попеску
ЦЗ
19
Аднан Аганович
ЦП
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
1
Джо Харт
ВР
16
Хесус Навас
ПЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
77
Валентин Кожокару
ВР
3
Богдан Митря
ЦЗ
24
Даниэль Попеску
ЦЗ
19
Аднан Аганович
ЦП
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
16
Хесус Навас
ПЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча ФКСБ - Манчестер Сити
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
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0 : 1
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4 : 1
24.10.2026
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Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
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Румыния. Лига I, 11 тур
ФКСБ
0 : 0
10.10.2026
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Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
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3 : 1
07.11.2026
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2 : 3
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0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Национальный
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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