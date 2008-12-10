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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Реал - Зенит
Реал - Зенит: обзор матча 10 декабря 2008
Реал
10.12.2008, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа H, 6 тур
3 : 0
Завершен
Зенит
25'
Рауль
51'
А. Роббен
57'
Рауль
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Зенит
Желтая карточка
Р. Ширл
Замена
А. Домингес
️️️️
Н. Ломбертс
Замена
Ф. Текке
️️️️
П. Погребняк
Желтая карточка
Данни
Замена
Х. Савиола
️️️️
Рауль
ГОЛ! 3:0!
Рауль
Пас отдал
А. Роббен
Замена
Х. Гарсия
️️️️
Гути
ГОЛ! 2:0!
А. Роббен
Пас отдал
Г. Игуаин
Замена
В. Файзулин
️️️️
А. Аршавин
Замена
К. Метцельдер
️️️️
Р. ван дер Ваарт
ГОЛ! 1:0!
Рауль
Пас отдал
Р. ван дер Ваарт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
25
Ежи Дудек
ВР
12
Марсело
ЛЗ
0
Фабио Каннаваро
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
2
Мичел Сальгадо
(К)
ПЗ
10
Арьен Роббен
ЛВ
5
Фернандо Гаго
ОП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
ЦП
14
Гути
ЦП
7
Рауль
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
25
Радек Ширл
ЛЗ
4
Ивица Крижанац
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛП
44
Анатолий Тимощук
(К)
ОП
18
Константин Зырянов
ЦП
27
Игорь Денисов
ЦП
10
Данни
ПП
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
87
Ройстон Дренте
ЛП
6
Хави Гарсия
ОП
16
Хавьер Савиола
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
Зенит
0
Камил Чонтофальски
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
15
Роман Широков
ЦП
20
Виктор Файзулин
ЦП
10
Алехандро Домингес
ЦП
33
Фатих Текке
ЦФ
4-1-2-2-1
25
Дудек
12
Марсело
0
Каннаваро
93
Рамос
2
Сальгадо
5
Гаго
8
ван дер Ваарт
14
Гути
10
Роббен
7
Рауль
9
Игуаин
4-1-4-1
16
Малафеев
22
Анюков
4
Крижанац
6
Ломбертс
25
Ширл
44
Тимощук
10
Данни
18
Зырянов
27
Денисов
28
Аршавин
88
Погребняк
8
ван дер Ваарт
21
Метцельдер
21
Метцельдер
8
ван дер Ваарт
14
Гути
6
Хави Гарсия
6
Хави Гарсия
14
Гути
7
Рауль
16
Савиола
16
Савиола
7
Рауль
28
Аршавин
20
Файзулин
20
Файзулин
28
Аршавин
6
Ломбертс
10
Домингес
10
Домингес
6
Ломбертс
88
Погребняк
33
Текке
33
Текке
88
Погребняк
Остались в запасе
Реал
Зенит
12
Икер Касильяс
ВР
87
Ройстон Дренте
ЛП
19
Альберто Буэно
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
0
Камил Чонтофальски
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
15
Роман Широков
ЦП
Главный тренер
Дик Адвокат
Остались в запасе
12
Икер Касильяс
ВР
87
Ройстон Дренте
ЛП
19
Альберто Буэно
ЦФ
Остались в запасе
0
Камил Чонтофальски
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
15
Роман Широков
ЦП
Главный тренер
Хуанде Рамос
Главный тренер
Дик Адвокат
Статистика матча Реал - Зенит
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Йонас Эрикссон
(Сигтуна)
Помощники судьи:
Петер Экстрем
Матиас Класениус (оба - Швеция)
Делегат:
Патрик Комнинос (Греция)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 22:30 (прямая); "Спорт" 00:45 (в записи)
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