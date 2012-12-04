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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Милан - Зенит
Милан - Зенит: обзор матча 04 декабря 2012
Милан
04.12.2012, вторник, 23:45
Лига чемпионов, группа C, 6 тур
0 : 1
Завершен
Зенит
35'
Данни
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Зенит
90'
+1
Замена
М. Лумб
️️️️
С. Семак
Замена
А. Петанья
️️️️
Б. Кркич
90'
+1
88'
Замена
М. Канунников
️️️️
Р. Широков
Желтая карточка
Робиньо
87'
87'
Желтая карточка
Б. Алвеш
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
М. Фламини
81'
80'
Замена
К. Зырянов
️️️️
Халк
Замена
Робиньо
️️️️
Д. Месба
65'
Желтая карточка
М. Фламини
58'
46'
Желтая карточка
Халк
43'
Желтая карточка
Н. Ломбертс
35'
ГОЛ! 0:1!
Данни
Пас отдал
С. Семак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЛП
90
Массимо Амброзини
(К)
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
9
Боян Кркич
АП
20
Матье Фламини
ПП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
15
Томаш Губочан
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
10
Данни
(К)
ЛП
27
Игорь Денисов
ОП
15
Роман Широков
ЦП
28
Аксель Витсель
ЦП
37
Сергей Семак
ПП
7
Халк
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Милан
22
Габриэл
ВР
33
Марио Йепес
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
23
Антонио Ночерино
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
70
Робиньо
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Зенит
23
Егор Бабурин
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
94
Алексей Евсеев
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
4-3-2-1
32
Аббьяти
15
Месба
15
Ачерби
25
Сапата
22
Де Шильо
18
Эмануэльсон
90
Амброзини
20
Фламини
9
Кркич
27
Боатенг
11
Паццини
4-1-4-1
16
Малафеев
22
Анюков
6
Ломбертс
22
Алвеш
15
Губочан
27
Денисов
37
Семак
15
Широков
28
Витсель
10
Данни
7
Халк
20
Фламини
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
20
Фламини
15
Месба
70
Робиньо
70
Робиньо
15
Месба
9
Кркич
37
Петанья
37
Петанья
9
Кркич
37
Семак
12
Лумб
12
Лумб
37
Семак
7
Халк
18
Зырянов
18
Зырянов
7
Халк
15
Широков
99
Канунников
99
Канунников
15
Широков
Остались в запасе
Милан
Зенит
22
Габриэл
ВР
33
Марио Йепес
ЦЗ
23
Антонио Ночерино
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
23
Егор Бабурин
ВР
58
Илья Зуев
ЦЗ
94
Алексей Евсеев
ЦП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
22
Габриэл
ВР
33
Марио Йепес
ЦЗ
23
Антонио Ночерино
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
58
Илья Зуев
ЦЗ
94
Алексей Евсеев
ЦП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Милан - Зенит
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Тони Шапрон
(Флерс)
Помощники судьи:
Фреджи Аршай
Эммануэль Буаденгьен (оба Франция)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 23:00 (прямая) "НТВ" 23:30 (прямая)
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