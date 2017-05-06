Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Томь
Спартак - Томь: обзор матча 06 мая 2017
Спартак
06.05.2017, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 27 тур
1 : 0
Завершен
Томь
15'
К. Промес (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Томь
83'
Замена
Р. Салахутдинов
️️️️
Д. Сасин
70'
Замена
Д. Большунов
️️️️
Н. Гвинейский
Замена
Л. Адриано
️️️️
З. Луиш
62'
Замена
Джано
️️️️
И. Попов
58'
46'
Замена
Д. Осипов
️️️️
М. Карымов
33'
Желтая карточка
А. Митерев
30'
Желтая карточка
Н. Гвинейский
29'
Желтая карточка
А. Соболев
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Промес
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
20
Фернандо
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
71
Ивелин Попов
АП
29
Зе Луиш
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Томь
1
Алексей Солосин
ВР
66
Анте Пульич
ЛЗ
69
Марк Карымов
ЦЗ
84
Антон Митерев
ПЗ
17
Алексей Пугин
ЛП
92
Валерий Чуперка
ЦП
98
Никита Гвинейский
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
18
Артем Попов
ПВ
72
Павел Голышев
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
57
Александр Селихов
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
33
Маурисио
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
7
Джано
АП
19
Александр Самедов
ПП
4
Луис Адриано
ЦФ
Томь
42
Александр Мелихов
ВР
54
Александр Букачев
ЦЗ
32
Дмитрий Осипов
ЦЗ
94
Александр Науменко
ЦП
65
Руслан Салахутдинов
ЦП
97
Даниил Большунов
АП
4-1-2-2-1
32
Ребров
23
Комбаров
14
Джикия
35
Таски
38
Ещенко
20
Фернандо
88
Глушаков
47
Зобнин
10
Промес
71
Попов
29
Зе Луиш
3-3-2-2
1
Солосин
84
Митерев
69
Карымов
66
Пульич
92
Чуперка
98
Гвинейский
17
Пугин
18
Попов
77
Сасин
7
Соболев
72
Голышев
71
Попов
7
Джано
7
Джано
71
Попов
29
Зе Луиш
4
Адриано
4
Адриано
29
Зе Луиш
69
Карымов
32
Осипов
32
Осипов
69
Карымов
77
Сасин
65
Салахутдинов
65
Салахутдинов
77
Сасин
98
Гвинейский
97
Большунов
97
Большунов
98
Гвинейский
Остались в запасе
Спартак
Томь
30
Сергей Песьяков
ВР
57
Александр Селихов
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
33
Маурисио
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
Главный тренер
Массимо Каррера
94
Александр Науменко
ЦП
54
Александр Букачев
ЦЗ
42
Александр Мелихов
ВР
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
57
Александр Селихов
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
33
Маурисио
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
Остались в запасе
94
Александр Науменко
ЦП
54
Александр Букачев
ЦЗ
42
Александр Мелихов
ВР
Главный тренер
Массимо Каррера
Статистика матча Спартак - Томь
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
Новости команд
Все
Спартак
Томь
Названа дата окончания дисквалификации Заболотного
21:35
Махмудов объяснил, почему не заиграл в «Спартаке»
18:27
2
Слишкович назвал 4 игроков «Спартака», готовых играть в топ-5 лиг
18:00
1
Назначения комментаторов на 15-й тур РПЛ
17:45
Мостовой назвал незаслуженным хейт в адрес вратаря «Спартака»
16:09
1
Названа дата окончания дисквалификации Заболотного
21:35
Махмудов объяснил, почему не заиграл в «Спартаке»
18:27
2
Слишкович назвал 4 игроков «Спартака», готовых играть в топ-5 лиг
18:00
1
Назначения комментаторов на 15-й тур РПЛ
17:45
Мостовой назвал незаслуженным хейт в адрес вратаря «Спартака»
16:09
1
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
31 августа
1
Экс-игрок «Томи» утонул в озере
9 июля
1
Экс-футболист «Спартака» закончил карьеру в 38 лет
25 мая
6
РФС через суд взыскивает с закрытой «Томи» 42 миллиона рублей
2025.07.24 19:53
3
Экс-футболист «Томи» угрожал зарезать ножницами чемпиона НБА
2024.02.05 21:46
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+