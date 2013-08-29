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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Спартак - Санкт-Галлен
Спартак - Санкт-Галлен: обзор матча 29 августа 2013
Спартак
29.08.2013, четверг, 19:00
Лига Европы, 4 раунд
2 : 4
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Санкт-Галлен
1'
А. Озбилиз
83'
Ю. Мовсисян
17'
Г. Каранович
32'
Г. Каранович
36'
Р. Родригес
88'
Д. Яньятович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Санкт-Галлен
88'
ГОЛ! 2:4!
Д. Яньятович
ГОЛ! 2:3!
Ю. Мовсисян
Пас отдал
К. Чельстрем
83'
77'
Замена
И. Мартич
️️️️
М. Виткиевиец
Замена
К. Чельстрем
️️️️
Т. Коста
77'
71'
Замена
А. Кейта
️️️️
Г. Каранович
Желтая карточка
А. Озбилиз
70'
68'
Замена
М. Шененбергер
️️️️
С. Натер
Желтая карточка
М. Сухи
56'
Замена
П. Яковлев
️️️️
Л. Барриос
55'
Замена
Ю. Мовсисян
️️️️
М. Уорис
46'
41'
Желтая карточка
М. Мутш
36'
ГОЛ! 1:3!
Р. Родригес
Пас отдал
М. Матис
32'
ГОЛ! 1:2!
Г. Каранович
Пас отдал
М. Виткиевиец
17'
ГОЛ! 1:1!
Г. Каранович
Пас отдал
Р. Родригес
ГОЛ! 1:0!
А. Озбилиз
Пас отдал
Л. Барриос
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Дмитрий Комбаров
(К)
ЛЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
20
Маджид Уорис
ЛП
5
Кариока
ОП
8
Тино Коста
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
23
Арас Озбилиз
ПП
10
Лукас Барриос
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Санкт-Галлен
1
Даниэль Лопар
ВР
33
Эрмир Леньяни
ЛЗ
6
Филипп Монтандон
(К)
ЦЗ
15
Стефан Бесле
ЦЗ
19
Марио Мутш
ПЗ
8
Роберто Родригес
ЛП
37
Деян Яньятович
ЦП
8
Стефан Натер
ЦП
27
Марко Матис
АП
16
Матиас Виткиевиец
ПП
29
Горан Каранович
ЦФ
Главный тренер
Джефф Сайбене
Спартак
1
Антон Митрюшкин
ВР
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
4
Ким Чельстрем
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Санкт-Галлен
18
Марсель Херцог
ВР
29
Марко Франин
ЦЗ
5
Мартин Штокласа
ЦЗ
27
Иван Мартич
ПЗ
14
Марио Шененбергер
ЦП
10
Себастиен Вутрич
ЦП
9
Алхассане Кейта
ЦФ
4-1-4-1
30
Песьяков
23
Комбаров
18
Паршивлюк
17
Сухи
34
Макеев
5
Кариока
20
Уорис
8
Коста
14
Хурадо
23
Озбилиз
10
Барриос
4-4-1-1
1
Лопар
19
Мутш
6
Монтандон
15
Бесле
33
Леньяни
16
Виткиевиец
37
Яньятович
8
Натер
8
Родригес
27
Матис
29
Каранович
8
Коста
4
Чельстрем
4
Чельстрем
8
Коста
10
Барриос
91
Яковлев
91
Яковлев
10
Барриос
20
Уорис
14
Мовсисян
14
Мовсисян
20
Уорис
16
Виткиевиец
27
Мартич
27
Мартич
16
Виткиевиец
8
Натер
14
Шененбергер
14
Шененбергер
8
Натер
29
Каранович
9
Кейта
9
Кейта
29
Каранович
Остались в запасе
Спартак
Санкт-Галлен
1
Антон Митрюшкин
ВР
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
Главный тренер
Валерий Карпин
29
Марко Франин
ЦЗ
18
Марсель Херцог
ВР
5
Мартин Штокласа
ЦЗ
10
Себастиен Вутрич
ЦП
Главный тренер
Джефф Сайбене
Остались в запасе
1
Антон Митрюшкин
ВР
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
Остались в запасе
29
Марко Франин
ЦЗ
18
Марсель Херцог
ВР
5
Мартин Штокласа
ЦЗ
10
Себастиен Вутрич
ЦП
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Джефф Сайбене
Статистика матча Спартак - Санкт-Галлен
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
- : -
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Информация о матче
Главный судья:
Данни Маккели
(Дордрехт)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"Россия 2" 18:55 (прямая)
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