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Санкт-Галлен - Спартак
Санкт-Галлен - Спартак: обзор матча 22 августа 2013
Санкт-Галлен
22.08.2013, четверг, 21:00
Лига Европы, 4 раунд
1 : 1
Ответный матч – 4 : 2
Завершен
Спартак
47'
М. Матис
37'
Ю. Мовсисян
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Санкт-Галлен - Спартак
Замена
М. Виткиевиец
️️️️
Р. Родригес
79'
74'
Замена
М. Сухи
️️️️
Т. Коста
73'
Желтая карточка
Л. Барриос
Замена
А. Кейта
️️️️
Г. Каранович
66'
Замена
С. Вутрич
️️️️
К. Нуши
63'
Желтая карточка
К. Нуши
59'
57'
Замена
Л. Барриос
️️️️
Ю. Мовсисян
Желтая карточка
М. Мутш
48'
ГОЛ! 1:1!
М. Матис
Пас отдал
Э. Леньяни
47'
46'
Замена
Д. Глушаков
️️️️
А. Тимофеев
37'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Мовсисян
Пас отдал
Т. Коста
Желтая карточка
Д. Яньятович
20'
13'
Желтая карточка
А. Тимофеев
0'
Желтая карточка
Кариока
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Галлен
1
Даниэль Лопар
ВР
19
Марио Мутш
ЛЗ
6
Филипп Монтандон
(К)
ЦЗ
15
Стефан Бесле
ЦЗ
33
Эрмир Леньяни
ПЗ
7
Кристиан Нуши
ЛП
37
Деян Яньятович
ЦП
8
Стефан Натер
ЦП
27
Марко Матис
АП
8
Роберто Родригес
ПП
29
Горан Каранович
ЦФ
Главный тренер
Джефф Сайбене
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
5
Кариока
(К)
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
8
Тино Коста
ЦП
14
Динияр Билялетдинов
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Санкт-Галлен
18
Марсель Херцог
ВР
5
Мартин Штокласа
ЦЗ
27
Иван Мартич
ПЗ
14
Марио Шененбергер
ЦП
10
Себастиен Вутрич
ЦП
16
Матиас Виткиевиец
ПП
9
Алхассане Кейта
ЦФ
Спартак
1
Антон Митрюшкин
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
60
Владимир Зубарев
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
20
Маджид Уорис
ЦФ
10
Лукас Барриос
ЦФ
4-4-1-1
1
Лопар
19
Мутш
6
Монтандон
15
Бесле
33
Леньяни
7
Нуши
37
Яньятович
8
Натер
8
Родригес
27
Матис
29
Каранович
4-1-2-2-1
30
Песьяков
34
Макеев
2
Инсаурральде
5
Кариока
9
Комбаров
94
Тимофеев
8
Коста
14
Билялетдинов
91
Яковлев
57
Кротов
14
Мовсисян
7
Нуши
10
Вутрич
10
Вутрич
7
Нуши
8
Родригес
16
Виткиевиец
16
Виткиевиец
8
Родригес
29
Каранович
9
Кейта
9
Кейта
29
Каранович
8
Коста
17
Сухи
17
Сухи
8
Коста
94
Тимофеев
88
Глушаков
88
Глушаков
94
Тимофеев
14
Мовсисян
10
Барриос
10
Барриос
14
Мовсисян
Остались в запасе
Санкт-Галлен
Спартак
18
Марсель Херцог
ВР
5
Мартин Штокласа
ЦЗ
27
Иван Мартич
ПЗ
14
Марио Шененбергер
ЦП
Главный тренер
Джефф Сайбене
1
Антон Митрюшкин
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
60
Владимир Зубарев
ОП
20
Маджид Уорис
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
18
Марсель Херцог
ВР
5
Мартин Штокласа
ЦЗ
27
Иван Мартич
ПЗ
14
Марио Шененбергер
ЦП
Остались в запасе
1
Антон Митрюшкин
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
60
Владимир Зубарев
ОП
20
Маджид Уорис
ЦФ
Главный тренер
Джефф Сайбене
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Санкт-Галлен - Спартак
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
- : -
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Овидиу Хацеган
(Арад)
Стадион:
Зиттерштадион
Где смотреть матч:
"Россия 2" 19:55 (прямая)
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