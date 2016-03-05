Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Кубань (ЛФЛ)
Рубин - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 05 марта 2016
Рубин
05.03.2016, суббота, 17:00
Россия. Премьер-лига, 19 тур
1 : 0
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
61'
Д. Ткачук
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Кубань (ЛФЛ)
Замена
В. Дядюн
️️️️
И. Портнягин
90'
Замена
Г. Карадениз
️️️️
Д. Ткачук
89'
87'
Замена
М. Майрович
️️️️
С. Каретник
74'
Замена
И. Бальде
️️️️
Г. Зотов
70'
Замена
Д. Якуба
️️️️
М. Рабиу
ГОЛ! 1:0!
Д. Ткачук
61'
Желтая карточка
О. Кузьмин
47'
43'
Желтая карточка
Шандао
9'
Желтая карточка
М. Рабиу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
31
Эмиль Бергстрем
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
79
Андрей Пилявский
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
10
Мийо Цакташ
ЛП
31
Денис Ткачук
ЛВ
88
Руслан Камболов
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Валерий Чалый
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
(К)
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
2
Шандао
ЦЗ
22
Аподи
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
11
Георге Букур
ЛП
11
Роман Концедалов
ОП
19
Мохаммед Рабиу
ОП
88
Арсен Хубулов
ЦП
31
Сергей Каретник
ПП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Рубин
1
Тимур Акмурзин
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
21
Гильермо Котуньо
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
1
Дмитрий Стажила
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
8
Денис Якуба
ОП
21
Игорь Жураховский
ЦП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
13
Святослав Георгиевский
ПВ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
10
Максим Майрович
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Рыжиков
31
Бергстрем
4
Кверквелия
79
Пилявский
23
Кузьмин
88
Камболов
10
Цакташ
21
Оздоев
31
Ткачук
99
Канунников
97
Портнягин
4-2-3-1
31
Беленов
31
Зотов
28
Сантана
2
Шандао
22
Аподи
11
Концедалов
19
Рабиу
31
Каретник
88
Хубулов
11
Букур
11
Селезнев
31
Ткачук
61
Карадениз
61
Карадениз
31
Ткачук
97
Портнягин
17
Дядюн
17
Дядюн
97
Портнягин
19
Рабиу
8
Якуба
8
Якуба
19
Рабиу
31
Зотов
6
Бальде
6
Бальде
31
Зотов
31
Каретник
10
Майрович
10
Майрович
31
Каретник
Остались в запасе
Рубин
Кубань (ЛФЛ)
10
Алишер Джалилов
АП
1
Тимур Акмурзин
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
21
Гильермо Котуньо
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
Главный тренер
Валерий Чалый
52
Владимир Лобкарев
ПВ
21
Игорь Жураховский
ЦП
1
Дмитрий Стажила
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
13
Святослав Георгиевский
ПВ
Остались в запасе
10
Алишер Джалилов
АП
1
Тимур Акмурзин
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
21
Гильермо Котуньо
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
Остались в запасе
52
Владимир Лобкарев
ПВ
21
Игорь Жураховский
ЦП
1
Дмитрий Стажила
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
13
Святослав Георгиевский
ПВ
Главный тренер
Валерий Чалый
Статистика матча Рубин - Кубань (ЛФЛ)
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
Владислав Назаров (Невинномысск)
Адлан Хатуев (Грозный)
Инспектор:
Андрей Будогосский (Москва)
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
Наш Футбол
Новости команд
Все
Рубин
Кубань (ЛФЛ)
Артига любил отдыхать в казанском баре вместо тренировок «Рубина»
15:15
5
Артига: «Когда закрылось трансферное окно, я сказал, что меня скоро уволят из «Рубина»
10:15
«Спартак» и «Краснодар» поборются за вратаря «Рубина»
14 ноября
2
Хохлов может привести в «Локомотив» лидера «Урала», за него просят 200 миллионов
14 ноября
14
Генич назвал российского тренера, благодаря которому раскрылся Хвича
11 ноября
2
Артига любил отдыхать в казанском баре вместо тренировок «Рубина»
15:15
5
Артига: «Когда закрылось трансферное окно, я сказал, что меня скоро уволят из «Рубина»
10:15
«Спартак» и «Краснодар» поборются за вратаря «Рубина»
14 ноября
2
Хохлов может привести в «Локомотив» лидера «Урала», за него просят 200 миллионов
14 ноября
14
Генич назвал российского тренера, благодаря которому раскрылся Хвича
11 ноября
2
Аршавин рассказал о проблемах с жизнью в Лондоне во время игры за «Арсенал»
4 мая
Петреску заболел коронавирусом
2020.07.22 15:00
1
Мельгарехо: «В «Спартаке» я провел лучшие моменты карьеры. Благодарен России»
2020.07.03 12:43
15
Экс-форвард «Кубани» Сиссе возобновит карьеру
2020.05.13 09:00
3
Четыре года назад Фролов тоже получал наказание от клуба за интервью. Он играл за «Кубань» и сказал, что «Краснодар» лучше
2020.04.28 20:50
25
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+