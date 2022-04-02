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РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - Уфа
Крылья Советов - Уфа: обзор матча 02 апреля 2022
Крылья Советов
02.04.2022, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 23 тур
1 : 2
Завершен
Уфа
68'
Ф. Костанца
12'
Ю. Журавлев
87'
Г. Агаларов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крылья Советов - Уфа
87'
ГОЛ! 1:2!
Г. Агаларов
Пас отдал
Д. Емельянов
86'
Замена
А. Саплинов
️️️️
О. Урунов
Желтая карточка
Г. Бейл
81'
73'
Желтая карточка
А. Никитин
Замена
С. Пиняев
️️️️
В. Сарвели
71'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Костанца
Пас отдал
А. Зиньковский
68'
67'
Замена
О. Урунов
️️️️
Д. Ортис
67'
Замена
Ф. Мрзляк
️️️️
О. Иванов
Замена
И. Игнатьев
️️️️
М. Глушенков
59'
Замена
Д. Цыпченко
️️️️
Д. Якуба
59'
57'
Замена
Д. Емельянов
️️️️
В. Кротов
55'
Желтая карточка
Д. Ортис
Желтая карточка
Ф. Костанца
18'
12'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Журавлев
Пас отдал
О. Иванов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
22
Фернандо Костанца
ОП
8
Денис Якуба
ОП
29
Роман Ежов
ПВ
10
Максим Глушенков
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
70
Дилан Ортис
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
8
Александр Коваленко
ЦП
7
Данила Смирнов
ЦП
18
Артем Соколов
АП
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Уфа
31
Антон Чичкан
ВР
3
Неманья Милетич
ЛЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
24
Филип Мрзляк
ОП
99
Данила Емельянов
ЦП
50
Артем Голубев
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
11
Остон Урунов
АП
55
Александр Саплинов
АП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
4-2-2-2
1
Ломаев
4
Горшков
47
Божин
3
Солдатенков
23
Бейл
22
Костанца
8
Якуба
77
Зиньковский
29
Ежов
9
Сарвели
10
Глушенков
3-3-1-1-2
31
Беленов
44
Журавлев
15
Плиев
4
Никитин
70
Кабутов
6
Фищенко
5
Йокич
19
Иванов
57
Кротов
25
Агаларов
70
Ортис
9
Сарвели
9
Пиняев
9
Пиняев
9
Сарвели
8
Якуба
10
Цыпченко
10
Цыпченко
8
Якуба
10
Глушенков
18
Игнатьев
18
Игнатьев
10
Глушенков
19
Иванов
24
Мрзляк
24
Мрзляк
19
Иванов
57
Кротов
99
Емельянов
99
Емельянов
57
Кротов
70
Ортис
11
Урунов
11
Урунов
70
Ортис
Урунов
55
Саплинов
55
Саплинов
Урунов
Остались в запасе
Крылья Советов
Уфа
66
Ян Гудков
ЛЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
18
Артем Соколов
АП
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
8
Александр Коваленко
ЦП
7
Данила Смирнов
ЦП
Главный тренер
Игорь Осинькин
31
Антон Чичкан
ВР
3
Неманья Милетич
ЛЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
50
Артем Голубев
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Остались в запасе
66
Ян Гудков
ЛЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
18
Артем Соколов
АП
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
8
Александр Коваленко
ЦП
7
Данила Смирнов
ЦП
Остались в запасе
31
Антон Чичкан
ВР
3
Неманья Милетич
ЛЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
50
Артем Голубев
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Алексей Стукалов
Статистика матча Крылья Советов - Уфа
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Помощники судьи:
Андрей Образко
Андрей Гурбанов
Дополнительные помощники:
VAR – Алексей Амелин; AVAR – Дмитрий Чельцов
Резервный судья:
Сергей Чебан
Инспектор:
Вячеслав Харламов
Стадион:
Солидарность Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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