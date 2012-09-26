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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Химки - Волга
Химки - Волга: обзор матча 26 сентября 2012
Химки
26.09.2012, среда, 19:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
2 : 0
Завершен
Волга
61'
М. Комков
84'
М. Ромащенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Химки - Волга
90'
+1
Желтая карточка
Н. Зайцев
Желтая карточка
В. Хатаженков
89'
88'
Желтая карточка
Н. Зайцев
87'
Замена
А. Салугин
️️️️
Д. Айдов
ГОЛ! 2:0!
М. Ромащенко
84'
Замена
Р. Калимуллин
️️️️
А. Алексанян
82'
81'
Желтая карточка
Ш. Асильдаров
Замена
М. Ромащенко
️️️️
А. Воронкин
80'
Желтая карточка
М. Комков
74'
74'
Замена
А. Саркисов
️️️️
А. Сапогов
63'
Желтая карточка
А. Шуленин
Замена
Е. Кузнецов
️️️️
В. Соболев
61'
ГОЛ! 1:0!
М. Комков
61'
59'
Замена
А. Каряка
️️️️
И. Максимов
Пенальти не реализован!
А. Воронкин
25'
24'
Красная карточка
Ш. Бибилов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
35
Илья Гаврилов
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
19
Артак Алексанян
ЦЗ
99
Сергей Даниловский
ЦЗ
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
20
Алексей Померко
ОП
3
Артем Воронкин
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
Волга
41
Михаил Кержаков
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
78
Илья Максимов
ЦП
9
Александр Шуленин
ЦП
20
Руслан Аджинджал
ЦП
7
Алексей Сапогов
ЦФ
21
Шота Бибилов
ЦФ
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
Химки
98
Александр Будаков
ВР
22
Евгений Кузнецов
ЦП
28
Владимир Кузьмичев
ЦП
22
Максим Ромащенко
ЦП
2
Денис Ковба
ЦП
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
15
Рустем Калимуллин
ЦФ
Волга
31
Илья Абаев
ВР
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
5
Андрей Каряка
ЦП
77
Руслан Паштов
ПП
11
Артур Саркисов
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
3-3-4
35
Гаврилов
7
Хатаженков
19
Алексанян
99
Даниловский
21
Филатов
20
Померко
91
Кузнецов
19
Соболев
3
Воронкин
23
Бреев
10
Комков
4-3-3
41
Кержаков
3
Зайцев
63
Белозеров
88
Григалава
4
Айдов
78
Максимов
9
Шуленин
20
Аджинджал
9
Асильдаров
21
Бибилов
7
Сапогов
19
Соболев
22
Кузнецов
22
Кузнецов
19
Соболев
3
Воронкин
22
Ромащенко
22
Ромащенко
3
Воронкин
19
Алексанян
15
Калимуллин
15
Калимуллин
19
Алексанян
78
Максимов
5
Каряка
5
Каряка
78
Максимов
7
Сапогов
11
Саркисов
11
Саркисов
7
Сапогов
4
Айдов
77
Салугин
77
Салугин
4
Айдов
Остались в запасе
Химки
Волга
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
98
Александр Будаков
ВР
28
Владимир Кузьмичев
ЦП
2
Денис Ковба
ЦП
31
Илья Абаев
ВР
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
77
Руслан Паштов
ПП
Остались в запасе
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
98
Александр Будаков
ВР
28
Владимир Кузьмичев
ЦП
2
Денис Ковба
ЦП
Остались в запасе
31
Илья Абаев
ВР
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
77
Руслан Паштов
ПП
Статистика матча Химки - Волга
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Главный судья:
Эдуард Малый
(Волгоград)
Стадион:
Родина
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