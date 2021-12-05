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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Уфа
Динамо - Уфа: обзор матча 05 декабря 2021
Динамо
05.12.2021, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 17 тур
2 : 0
Завершен
Уфа
29'
Д. Макаров
86'
А. Захарян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Уфа
Замена
З. Плиев
️️️️
А. Кутицкий
90'
Замена
Я. Гладышев
️️️️
В. Грулев
90'
Замена
С. Игбун
️️️️
Д. Макаров
87'
ГОЛ! 2:0!
А. Захарян
Пас отдал
Д. Макаров
86'
81'
Желтая карточка
А. Беленов
75'
Желтая карточка
Э. Ботака-Иобома
73'
Замена
Н. Милетич
️️️️
Б. Йокич
65'
Замена
А. Голубев
️️️️
В. Камилов
46'
Замена
К. Плиев
️️️️
А. Никитин
46'
Замена
А. Алиев
️️️️
Ф. Мрзляк
46'
Замена
А. Саплинов
️️️️
Г. Агаларов
Желтая карточка
В. Грулев
45'
+3
36'
Красная карточка
Э. Касинтура
ГОЛ! 1:0!
Д. Макаров
Пас отдал
К. Тюкавин
29'
Замена
К. Тюкавин
️️️️
С. Шиманьски
7'
6'
Красная карточка
В. Кротов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
50
Александр Кутицкий
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
6
Никола Моро
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
23
Арсен Захарян
АП
77
Денис Макаров
ПВ
Главный тренер
Сандро Шварц
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
17
Эгаш Касинтура
ПЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
24
Филип Мрзляк
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Динамо
75
Иван Будачев
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
90
Владислав Галкин
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Уфа
96
Алексей Кузнецов
ВР
3
Неманья Милетич
ЛЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
50
Артем Голубев
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
23
Данил Ахатов
АП
55
Александр Саплинов
АП
10
Азер Алиев
ПП
3-2-1-3-1
1
Шунин
2
Бальбуэна
18
Ордец
18
Паршивлюк
50
Кутицкий
74
Фомин
6
Моро
27
Грулев
23
Захарян
77
Макаров
17
Шиманьски
3-4-1-1-1
31
Беленов
44
Журавлев
3
Ботака-Иобома
4
Никитин
17
Касинтура
6
Фищенко
24
Мрзляк
5
Йокич
18
Камилов
57
Кротов
25
Агаларов
50
Кутицкий
3
Плиев
3
Плиев
50
Кутицкий
27
Грулев
91
Гладышев
91
Гладышев
27
Грулев
77
Макаров
44
Игбун
44
Игбун
77
Макаров
17
Шиманьски
70
Тюкавин
70
Тюкавин
17
Шиманьски
5
Йокич
3
Милетич
3
Милетич
5
Йокич
4
Никитин
15
Плиев
15
Плиев
4
Никитин
18
Камилов
50
Голубев
50
Голубев
18
Камилов
25
Агаларов
55
Саплинов
55
Саплинов
25
Агаларов
24
Мрзляк
10
Алиев
10
Алиев
24
Мрзляк
Остались в запасе
Динамо
Уфа
75
Иван Будачев
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
90
Владислав Галкин
АП
Главный тренер
Сандро Шварц
23
Данил Ахатов
АП
96
Алексей Кузнецов
ВР
33
Александр Сухов
ПЗ
19
Олег Иванов
ЦП
Главный тренер
Алексей Стукалов
Остались в запасе
75
Иван Будачев
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
90
Владислав Галкин
АП
Остались в запасе
23
Данил Ахатов
АП
96
Алексей Кузнецов
ВР
33
Александр Сухов
ПЗ
19
Олег Иванов
ЦП
Главный тренер
Сандро Шварц
Главный тренер
Алексей Стукалов
Статистика матча Динамо - Уфа
1
2
2
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Адлан Хатуев
Михаил Иванов
Дополнительные помощники:
VAR - Иван Сиденков AVAR - Роман Усачев
Резервный судья:
Сергей Чебан
Инспектор:
Андрей Бутенко
Стадион:
ВТБ Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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