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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Авангард - ЦСКА
Авангард - ЦСКА: обзор матча 20 сентября 2017
Авангард
20.09.2017, среда, 17:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
1 : 0
Завершен
ЦСКА
114'
Д. Коробов (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Авангард - ЦСКА
Замена
Р. Болов
️️️️
А. Митасов
117'
Желтая карточка
А. Саутин
116'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Коробов
114'
113'
Желтая карточка
К. Набабкин
95'
Замена
А. Головин
️️️️
А. Гордюшенко
90'
+1
Желтая карточка
Б. Натхо
Замена
Д. Синяев
️️️️
И. Альшин
76'
73'
Желтая карточка
К. Кучаев
69'
Замена
Н. Тикнизян
️️️️
И. Олейников
Замена
А. Митасов
️️️️
Д. Войнов
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Авангард
1
Александр Саутин
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
5
Денис Никитин
ПЗ
21
Денис Войнов
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
36
Азамат Гурфов
ЦП
7
Дмитрий Коробов
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
80
Хетаг Хосонов
ПЗ
19
Иван Олейников
ЛВ
17
Георгий Миланов
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
18
Константин Кучаев
ПП
80
Аарон Оланаре
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Авангард
17
Станислав Козырев
ВР
19
Алексей Форопонов
ЦЗ
44
Александр Логунов
ЦЗ
22
Александр Войнов
ЦЗ
9
Никита Имуллин
ОП
9
Артем Митасов
ЦП
17
Денис Синяев
АП
77
Роман Минаев
ЦФ
88
Руслан Болов
ЦФ
ЦСКА
22
Георгий Кырнац
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
61
Кирилл Леонов
ЦП
10
Александр Головин
АП
4-1-2-2-1
1
Саутин
71
Багаев
25
Концедалов
4
Дашаев
5
Никитин
21
Войнов
52
Нетфуллин
36
Гурфов
7
Коробов
10
Альшин
14
Аппаев
3-4-1-2
1
Помазун
80
Хосонов
5
Васин
14
Набабкин
18
Кучаев
10
Натхо
72
Гордюшенко
17
Миланов
19
Олейников
63
Чалов
80
Оланаре
21
Войнов
9
Митасов
9
Митасов
21
Войнов
10
Альшин
17
Синяев
17
Синяев
10
Альшин
Митасов
88
Болов
88
Болов
Митасов
19
Олейников
21
Тикнизян
21
Тикнизян
19
Олейников
72
Гордюшенко
10
Головин
10
Головин
72
Гордюшенко
Остались в запасе
Авангард
ЦСКА
19
Алексей Форопонов
ЦЗ
44
Александр Логунов
ЦЗ
22
Александр Войнов
ЦЗ
9
Никита Имуллин
ОП
17
Станислав Козырев
ВР
77
Роман Минаев
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
61
Кирилл Леонов
ЦП
22
Георгий Кырнац
ВР
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
19
Алексей Форопонов
ЦЗ
44
Александр Логунов
ЦЗ
22
Александр Войнов
ЦЗ
9
Никита Имуллин
ОП
17
Станислав Козырев
ВР
77
Роман Минаев
ЦФ
Остались в запасе
61
Кирилл Леонов
ЦП
22
Георгий Кырнац
ВР
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Авангард - ЦСКА
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Авангард
1 : 1
31.10.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Спартак Т
2 : 0
24.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Авангард
0 : 0
10.10.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
Авангард
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Стадион:
Трудовые Резервы
Где смотреть матч:
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