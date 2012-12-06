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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Янг Бойз - Анжи
Янг Бойз - Анжи: обзор матча 06 декабря 2012
Янг Бойз
06.12.2012, четверг, 22:00
Лига Европы, группа A, 6 тур
3 : 1
Завершен
Анжи
35'
Г. Сарате
51'
М. Костанцо
89'
А. Гонсалес
45+1'
О. Ахмедов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Янг Бойз - Анжи
Желтая карточка
А. Гонсалес
90'
ГОЛ! 3:1!
А. Гонсалес
Пас отдал
М. Фрай
89'
Замена
М. Фрай
️️️️
Р. Бобадилья
87'
84'
Замена
Ш. Лахиялов
️️️️
Л. Диарра
78'
Замена
М. Карсела-Гонсалес
️️️️
О. Ахмедов
Замена
А. Гонсалес
️️️️
Г. Сарате
75'
Замена
П. Дубе
️️️️
М. Костанцо
71'
69'
Вторая желтая
Л. Траоре
ГОЛ! 2:1!
М. Костанцо
51'
48'
Желтая карточка
Р. Тагирбеков
46'
Замена
К. Агаларов
️️️️
К. Самба
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
О. Ахмедов
Пас отдал
Л. Траоре
ГОЛ! 1:0!
Г. Сарате
Пас отдал
Р. Нуццоло
35'
31'
Желтая карточка
Л. Траоре
7'
Желтая карточка
Ж. Карлос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
1
Марко Вельфли
ВР
23
Скотт Суттер
ЛЗ
13
Ален Неф
ЦЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
9
Александер Фарнеруд
ПЗ
20
Кристиан Шнойвли
ЛП
16
Морено Костанцо
ЦП
16
Марио Раймонди
ПП
33
Гонсало Сарате
ЛФ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
14
Рафаэль Нуццоло
РФ
Главный тренер
Мартин Руэда
Анжи
30
Владимир Габулов
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЛЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
10
Одил Ахмедов
ЛП
19
Лассана Диарра
ЦП
8
Жусилей
ЦП
27
Олег Шатов
ПП
90
Ласина Траоре
ЦФ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Янг Бойз
12
Ивон Мвого
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
21
Александер Гонсалес
ЦЗ
30
Паскаль Дубе
ЦП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
8
Георгий Габулов
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
4-3-3
1
Вельфли
23
Суттер
13
Неф
40
Ояла
9
Фарнеруд
20
Шнойвли
16
Костанцо
16
Раймонди
33
Сарате
25
Бобадилья
14
Нуццоло
4-4-2
30
Габулов
43
Логашов
30
Карлос
4
Самба
13
Тагирбеков
27
Шатов
19
Диарра
8
Жусилей
10
Ахмедов
9
Это'О
90
Траоре
16
Костанцо
30
Дубе
30
Дубе
16
Костанцо
33
Сарате
21
Гонсалес
21
Гонсалес
33
Сарате
25
Бобадилья
9
Фрай
9
Фрай
25
Бобадилья
4
Самба
7
Агаларов
7
Агаларов
4
Самба
19
Диарра
13
Лахиялов
13
Лахиялов
19
Диарра
10
Ахмедов
16
Карсела-Гонсалес
16
Карсела-Гонсалес
10
Ахмедов
Остались в запасе
Янг Бойз
Анжи
12
Ивон Мвого
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Мартин Руэда
1
Евгений Помазан
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
8
Георгий Габулов
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
Остались в запасе
12
Ивон Мвого
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
8
Георгий Габулов
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Мартин Руэда
Статистика матча Янг Бойз - Анжи
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
- : -
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Янг Бойз
3 : 2
19.09.2026
Серветт
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 21:50 (прямая)
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