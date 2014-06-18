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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Испания - Чили
Испания - Чили: обзор матча 18 июня 2014
Испания
18.06.2014, среда, 23:00
Чемпионат мира, группа B, 2 тур
0 : 2
Завершен
Чили
20'
Э. Варгас
43'
Ч. Арангис
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Испания - Чили
88'
Замена
К. Кармона
️️️️
А. Видаль
85'
Замена
Х. Вальдивия
️️️️
Э. Варгас
Замена
С. Касорла
️️️️
Педро
75'
64'
Замена
Ф. Гутьеррес
️️️️
Ч. Арангис
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Д. Коста
64'
61'
Желтая карточка
Э. Мена
Замена
Коке
️️️️
Х. Алонсо
46'
43'
ГОЛ! 0:2!
Ч. Арангис
Желтая карточка
Х. Алонсо
40'
26'
Желтая карточка
А. Видаль
20'
ГОЛ! 0:1!
Э. Варгас
Пас отдал
Ч. Арангис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Испания
1
Икер Касильяс
(К)
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
15
Серхио Рамос
ЦЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
14
Хаби Алонсо
ОП
4
Хави Мартинес
ОП
6
Андрес Иньеста
ЦП
21
Давид Сильва
АП
11
Педро
ПВ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Чили
1
Клаудио Браво
(К)
ВР
2
Эугенио Мена
ЛЗ
7
Франсиско Сильва
ЛЗ
17
Гари Медель
ЦЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
4
Маурисио Исла
ПЗ
10
Марсело Диас
ОП
8
Артуро Видаль
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
10
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Испания
1
Давид Де Хеа
ВР
23
Пепе Рейна
ВР
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
16
Хуанфран
ПЗ
8
Коке
ЦП
10
Сеск Фабрегас
ЦП
8
Хави
ЦП
20
Санти Касорла
ЦП
13
Хуан Мата
АП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
7
Давид Вилья
ЦФ
Чили
3
Джонни Эррера
ВР
2
Кристофер Тосельи
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
13
Хосе Рохас
ЦЗ
15
Жан Босежур
ЛП
16
Фелипе Гутьеррес
ЦП
2
Хосе Фуэнсалида
ЦП
6
Карлос Кармона
ЦП
22
Эстебан Паредес
ЦП
10
Хорхе Вальдивия
АП
19
Фабиан Орельяна
ПВ
9
Маурисио Пинилья
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Касильяс
18
Альба
15
Рамос
2
Аспиликуэта
5
Бускетс
14
Алонсо
4
Мартинес
6
Иньеста
21
Сильва
11
Педро
19
Коста
3-3-2-2
1
Браво
2
Мена
17
Медель
18
Хара
4
Исла
10
Диас
7
Сильва
8
Видаль
20
Арангис
10
Санчес
11
Варгас
14
Алонсо
8
Коке
8
Коке
14
Алонсо
11
Педро
20
Касорла
20
Касорла
11
Педро
19
Коста
9
Торрес
9
Торрес
19
Коста
20
Арангис
16
Гутьеррес
16
Гутьеррес
20
Арангис
8
Видаль
6
Кармона
6
Кармона
8
Видаль
11
Варгас
10
Вальдивия
10
Вальдивия
11
Варгас
Остались в запасе
Испания
Чили
1
Давид Де Хеа
ВР
23
Пепе Рейна
ВР
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
16
Хуанфран
ПЗ
10
Сеск Фабрегас
ЦП
8
Хави
ЦП
13
Хуан Мата
АП
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
3
Джонни Эррера
ВР
2
Кристофер Тосельи
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
13
Хосе Рохас
ЦЗ
15
Жан Босежур
ЛП
2
Хосе Фуэнсалида
ЦП
22
Эстебан Паредес
ЦП
19
Фабиан Орельяна
ПВ
9
Маурисио Пинилья
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
1
Давид Де Хеа
ВР
23
Пепе Рейна
ВР
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
16
Хуанфран
ПЗ
10
Сеск Фабрегас
ЦП
8
Хави
ЦП
13
Хуан Мата
АП
7
Давид Вилья
ЦФ
Остались в запасе
3
Джонни Эррера
ВР
2
Кристофер Тосельи
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
13
Хосе Рохас
ЦЗ
15
Жан Босежур
ЛП
2
Хосе Фуэнсалида
ЦП
22
Эстебан Паредес
ЦП
19
Фабиан Орельяна
ПВ
9
Маурисио Пинилья
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Испания - Чили
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Испания
Лига наций, 6 тур
Испания
0 : 0
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
- : -
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
ДР Конго
1 : 2
09.06.2026
Чили
Информация о матче
Главный судья:
Марк Гейгер
(Бичвуд)
Стадион:
Маракана
Где смотреть матч:
"Россия 1" 22:45 (прямая)
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