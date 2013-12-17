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Расписание матчей
Клубный чемпионат мира
Гуанчжоу Эвергранд - Бавария
Гуанчжоу Эвергранд - Бавария: обзор матча 17 декабря 2013
Гуанчжоу Эвергранд
17.12.2013, вторник, 23:30
Клубный чемпионат мира, 1/2 финала
0 : 3
Завершен
Бавария
38'
Ф. Рибери
42'
М. Манджукич
48'
М. Гетце
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Гуанчжоу Эвергранд - Бавария
Замена
Ф. Цзюньянь
️️️️
Ч. Сюри
77'
75'
Замена
К. Писарро
️️️️
М. Манджукич
Замена
Г. Линь
️️️️
Мурикуй
72'
71'
Замена
Д. Шакири
️️️️
Ф. Рибери
Желтая карточка
Ч. Сюри
67'
57'
Замена
Х. Мартинес
️️️️
Т. Кроос
48'
ГОЛ! 0:3!
М. Гетце
Замена
Р. Хао
️️️️
Х. Боуэн
46'
42'
ГОЛ! 0:2!
М. Манджукич
Пас отдал
Т. Алькантара
38'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Рибери
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гуанчжоу Эвергранд
19
Цзен Чен
ВР
32
Сунь Сян
ЛЗ
6
Фен Сяотин
ЦЗ
19
Ким Юнь-Квон
ЦЗ
5
Чжан Линьпен
ПЗ
11
Мурикуй
ЛП
10
Чжен Чжи
(К)
ОП
15
Дарио Конка
ЦП
16
Хуан Боуэн
ЦП
37
Чжао Сюри
ПП
9
Элкесон
ЦФ
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЛЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
13
Рафинья
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛВ
6
Тиаго Алькантара
ОП
21
Филипп Лам
(К)
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
27
Марио Гетце
АП
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Гуанчжоу Эвергранд
1
Ян Цзюнь
ВР
22
Ли Шуай
ВР
33
Рон Хао
ЦЗ
3
Йи Тенг
ЦЗ
4
Чжао Пен
ЦЗ
14
Фен Ренлянь
ЦП
8
Кин Шень
ЦП
7
Фен Цзюньянь
ЦП
34
Ху Вэйвэй
ЦФ
30
Ян Чао-Шэн
ЦФ
29
Гао Линь
ЦФ
Бавария
1
Лукас Редер
ВР
22
Том Штарке
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
37
Юлиан Грин
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
4-1-4-1
19
Чен
32
Сян
6
Сяотин
19
Ким Юнь-Квон
5
Линьпен
10
Чжи
11
Мурикуй
15
Конка
16
Боуэн
37
Сюри
9
Элкесон
4-2-1-2-1
1
Нойер
13
Рафинья
5
ван Бюйтен
17
Боатенг
5
Алаба
6
Алькантара
21
Лам
8
Кроос
27
Гетце
7
Рибери
9
Манджукич
37
Сюри
7
Цзюньянь
7
Цзюньянь
37
Сюри
16
Боуэн
33
Хао
33
Хао
16
Боуэн
11
Мурикуй
29
Линь
29
Линь
11
Мурикуй
8
Кроос
88
Мартинес
88
Мартинес
8
Кроос
7
Рибери
10
Шакири
10
Шакири
7
Рибери
9
Манджукич
14
Писарро
14
Писарро
9
Манджукич
Остались в запасе
Гуанчжоу Эвергранд
Бавария
14
Фен Ренлянь
ЦП
34
Ху Вэйвэй
ЦФ
8
Кин Шень
ЦП
30
Ян Чао-Шэн
ЦФ
1
Ян Цзюнь
ВР
3
Йи Тенг
ЦЗ
22
Ли Шуай
ВР
4
Чжао Пен
ЦЗ
1
Лукас Редер
ВР
22
Том Штарке
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
37
Юлиан Грин
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
14
Фен Ренлянь
ЦП
34
Ху Вэйвэй
ЦФ
8
Кин Шень
ЦП
30
Ян Чао-Шэн
ЦФ
1
Ян Цзюнь
ВР
3
Йи Тенг
ЦЗ
22
Ли Шуай
ВР
4
Чжао Пен
ЦЗ
Остались в запасе
1
Лукас Редер
ВР
22
Том Штарке
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
37
Юлиан Грин
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Гуанчжоу Эвергранд - Бавария
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Гуанчжоу Эвергранд
Товарищеские матчи
Зенит
4 : 1
28.01.2018
Гуанчжоу Эвергранд
Клубный чемпионат мира, Матч за 3-е место
Санфречче Хиросима
2 : 1
20.12.2015
Гуанчжоу Эвергранд
Клубный чемпионат мира, 1/2 финала
Барселона
3 : 0
17.12.2015
Гуанчжоу Эвергранд
Клубный чемпионат мира, 1/4 финала
Америка
1 : 2
13.12.2015
Гуанчжоу Эвергранд
Товарищеские матчи
Гуанчжоу Эвергранд
6 : 2
06.07.2014
Гамбург
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Бакари Гассама
(Банжул)
Стадион:
Стад Адрар
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