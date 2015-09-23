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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Байкал - ЦСКА
Байкал - ЦСКА: обзор матча 23 сентября 2015
Байкал
23.09.2015, среда, 13:30
Россия. Кубок, 1/16 финала
1 : 2
Завершен
ЦСКА
30'
М. Машнев
78'
А. Цауня
110'
К. Панченко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Байкал - ЦСКА
Желтая карточка
М. Меркулов
117'
112'
Желтая карточка
В. Васин
110'
ГОЛ! 1:2!
К. Панченко
98'
Замена
А. Натхо
️️️️
А. Головин
Замена
А. Гонежуков
️️️️
А. Киселев
83'
78'
ГОЛ! 1:1!
А. Цауня
Замена
Д. Кириленко
️️️️
А. Ющук
74'
Замена
Д. Кортава
️️️️
В. Кириллов
63'
45'
Желтая карточка
Н. Чернов
ГОЛ! 1:0!
М. Машнев
Пас отдал
С. Нарылков
30'
4'
Желтая карточка
П. Вернблум
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байкал
18
Антон Киселев
ВР
77
Михаил Бородько
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
4
Сергей Авагимян
ЦЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
38
Дмитрий Пытлев
ПЗ
22
Сергей Нарылков
ОП
88
Вячеслав Землянский
ОП
19
Максим Машнев
ОП
9
Алексей Ющук
ЦП
11
Вячеслав Кириллов
ЦФ
Главный тренер
Константин Дзуцев
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
19
Александр Цауня
ОП
19
Понтус Вернблум
ОП
10
Бибрас Натхо
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
10
Александр Головин
АП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Байкал
1
Максим Сутулин
ВР
67
Роман Ткачук
ЛЗ
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
33
Денис Кириленко
ЦП
14
Виталий Селецкий
ЦП
20
Азамат Гонежуков
ЦФ
34
Дмитрий Кортава
ЦФ
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
19
Роман Кривулькин
ЛЗ
25
Денис Масютин
ЦЗ
20
Амир Натхо
ЦП
11
Александр Макаров
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
11
Николай Дергачев
ЦФ
4-3-1-1
18
Киселев
3
Меркулов
4
Авагимян
88
Яшин
38
Пытлев
22
Нарылков
88
Землянский
19
Машнев
9
Ющук
11
Кириллов
4-2-2-1-1
1
Чепчугов
14
Набабкин
5
Васин
23
Чернов
6
Фернандес
19
Цауня
19
Вернблум
10
Натхо
17
Миланов
10
Головин
8
Панченко
9
Ющук
33
Кириленко
33
Кириленко
9
Ющук
18
Киселев
20
Гонежуков
20
Гонежуков
18
Киселев
11
Кириллов
34
Кортава
34
Кортава
11
Кириллов
10
Головин
20
Натхо
20
Натхо
10
Головин
Остались в запасе
Байкал
ЦСКА
67
Роман Ткачук
ЛЗ
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
14
Виталий Селецкий
ЦП
1
Максим Сутулин
ВР
Главный тренер
Константин Дзуцев
11
Николай Дергачев
ЦФ
19
Роман Кривулькин
ЛЗ
25
Денис Масютин
ЦЗ
1
Илья Помазун
ВР
11
Александр Макаров
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
67
Роман Ткачук
ЛЗ
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
14
Виталий Селецкий
ЦП
1
Максим Сутулин
ВР
Остались в запасе
11
Николай Дергачев
ЦФ
19
Роман Кривулькин
ЛЗ
25
Денис Масютин
ЦЗ
1
Илья Помазун
ВР
11
Александр Макаров
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
Главный тренер
Константин Дзуцев
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Байкал - ЦСКА
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Байкал
Россия. ФНЛ, 38 тур
Байкал
0 : 2
21.05.2016
Арсенал
Россия. ФНЛ, 37 тур
Зенит-2
4 : 3
15.05.2016
Байкал
Россия. ФНЛ, 36 тур
Байкал
1 : 2
10.05.2016
Армавир
Россия. ФНЛ, 35 тур
Байкал
0 : 2
06.05.2016
Факел
Россия. ФНЛ, 34 тур
Спартак-2
2 : 0
02.05.2016
Байкал
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Стадион:
Локомотив
Где смотреть матч:
Россия 2, Наш Футбол
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