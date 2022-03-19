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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Арсенал
Зенит - Арсенал: обзор матча 19 марта 2022
Зенит
19.03.2022, суббота, 19:30
Россия. Премьер-лига, 22 тур
3 : 0
Завершен
Арсенал
44'
Малком
55'
Малком
89'
Ю. Алберто
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зенит - Арсенал
ГОЛ! 3:0!
Ю. Алберто
Пас отдал
Д. Круговой
89'
Замена
М. Оздоев
️️️️
Малком
88'
Замена
А. Адамов
️️️️
В. Барриос
88'
Замена
Н. Алип
️️️️
А. Мостовой
77'
72'
Замена
Г. Костадинов
️️️️
К. Кангва
67'
Замена
Д. Степанов
️️️️
Э. Кангва
Замена
Ю. Алберто
️️️️
Д. Кузяев
62'
Замена
А. Дзюба
️️️️
И. Сергеев
62'
61'
Замена
Е. Марков
️️️️
З. Давиташвили
61'
Замена
С. Ткачев
️️️️
А. Гулиев
ГОЛ! 2:0!
Малком
Пас отдал
И. Сергеев
55'
ГОЛ! 1:0!
Малком
Пас отдал
Д. Кузяев
44'
41'
Желтая карточка
И. Смольников
38'
Желтая карточка
Д. Деспотович
33'
Желтая карточка
А. Сокол
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
3
Данил Круговой
ЛАЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
33
Клаудиньо
АП
10
Малком
ПВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Арсенал
1
Антон Коченков
ВР
88
Артем Сокол
ЛЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
23
Горан Чаушич
ОП
99
Аяз Гулиев
ЦП
42
Кингс Кангва
ЦП
22
Зурико Давиташвили
ПП
21
Джордже Деспотович
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Зенит
1
Давид Бязров
ВР
31
Михаил Кизеев
ВР
28
Нуралы Алип
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
22
Артем Дзюба
ЦФ
9
Юри Алберто
ЦФ
Арсенал
50
Егор Шамов
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
23
Илья Кулешин
ЛЗ
5
Данил Степанов
ЛЗ
13
Максим Кайнов
ОП
70
Георгий Костадинов
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
7
Ансор Хабибов
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
3-2-1-3-1
41
Кержаков
3
Дуглас Сантос
78
Чистяков
15
Караваев
3
Круговой
5
Барриос
14
Кузяев
77
Мостовой
33
Клаудиньо
10
Малком
33
Сергеев
4-1-4-1
1
Коченков
8
Смольников
26
Радакович
6
Беляев
88
Сокол
23
Чаушич
22
Давиташвили
99
Гулиев
42
Кангва
10
Кангва
21
Деспотович
77
Мостовой
28
Алип
28
Алип
77
Мостовой
5
Барриос
95
Адамов
95
Адамов
5
Барриос
10
Малком
21
Оздоев
21
Оздоев
10
Малком
33
Сергеев
22
Дзюба
22
Дзюба
33
Сергеев
14
Кузяев
9
Алберто
9
Алберто
14
Кузяев
10
Кангва
5
Степанов
5
Степанов
10
Кангва
42
Кангва
70
Костадинов
70
Костадинов
42
Кангва
99
Гулиев
11
Ткачев
11
Ткачев
99
Гулиев
22
Давиташвили
20
Марков
20
Марков
22
Давиташвили
Остались в запасе
Зенит
Арсенал
1
Давид Бязров
ВР
31
Михаил Кизеев
ВР
11
Алексей Сутормин
ПЗ
Главный тренер
Сергей Семак
13
Максим Кайнов
ОП
23
Илья Кулешин
ЛЗ
50
Егор Шамов
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
7
Ансор Хабибов
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
1
Давид Бязров
ВР
31
Михаил Кизеев
ВР
11
Алексей Сутормин
ПЗ
Остались в запасе
13
Максим Кайнов
ОП
23
Илья Кулешин
ЛЗ
50
Егор Шамов
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
7
Ансор Хабибов
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Зенит - Арсенал
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
Арам Петросян
Максим Ковалев
Дополнительные помощники:
VAR – Алексей Сухой; AVAR – Валерий Данченко
Резервный судья:
Артур Федоров
Инспектор:
Юрий Чеботарев
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
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