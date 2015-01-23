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Расписание матчей
Кубок Африки
Гана - Алжир
Гана - Алжир: обзор матча 23 января 2015
Гана
23.01.2015, пятница, 19:00
Кубок Африканских Наций, группа C, 2 тур
1 : 0
Завершен
Алжир
90+2'
А. Гьян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гана - Алжир
ГОЛ! 1:0!
А. Гьян
90'
+2
87'
Замена
Ф. Кадир
️️️️
Я. Браими
Замена
С. Асанте
️️️️
А. Айю
84'
Замена
М. Оту
️️️️
Ж. Айю
78'
73'
Желтая карточка
Н. Бенталеб
71'
Замена
Р. Марез
️️️️
М. Ласен
56'
Замена
И. Слимани
️️️️
И. Бельфодиль
Замена
М. Вакасо
️️️️
А. Аква
55'
45'
+1
Желтая карточка
М. Бугерра
Желтая карточка
А. Аква
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гана
1
Брима Разак
ВР
17
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
18
Даниэль Амарти
ЦЗ
4
Джонатан Менса
ЦЗ
23
Харрисон Аффул
ПЗ
7
Кристиан Атсу
ЛВ
10
Андре Айю
ЛВ
6
Африйе Аква
ЦП
8
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
3
Асамоа Гьян
ЦФ
9
Жордан Айю
ЦФ
Алжир
23
Раис М'Боли
ВР
3
Фаузи Гулам
ЛЗ
12
Карл Меджани
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
2
Маджид Бугерра
ЦЗ
10
Софиан Фегули
ОП
19
Набиль Бенталеб
ЦП
19
Сафир Таидер
ЦП
8
Мехди Ласен
ЦП
11
Ясин Браими
ЦП
9
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Гана
12
Эрнест Сова
ВР
16
Фатау Дауда
ВР
5
Мохамед Авал
ЦЗ
21
Джон Бойе
ЦЗ
22
Франк Ашампонг
ЛВ
13
Мохаммед Рабиу
ОП
19
Эдвин Гийма
ЦП
14
Соломон Асанте
ЦП
20
Дэвид Аккам
ЦП
11
Мубарак Вакасо
ЦП
2
Квеси Аппиа
ЦФ
15
Махатма Оту
ЦФ
Алжир
16
Седрик Си Мохаммед
ВР
1
Аззедин Дука
ВР
6
Джамел Месба
ЛЗ
5
Рафик Халлиш
ЦЗ
4
Лассине Кадамуро
ЦЗ
22
Мехди Зеффан
ПЗ
18
Абделмумен Джабу
ЛП
21
Ахмед Каши
ОП
17
Фуед Кадир
ЦП
7
Рияд Марез
ПВ
13
Ислам Слимани
ЦФ
15
Эль-Арби Судани
ЦФ
4-2-2-2
1
Разак
17
Баба
18
Амарти
4
Менса
23
Аффул
6
Аква
8
Агьеманг-Баду
10
Айю
7
Атсу
9
Айю
3
Гьян
4-1-4-1
23
М'Боли
12
Меджани
2
Манди
2
Бугерра
3
Гулам
10
Фегули
19
Таидер
8
Ласен
11
Браими
19
Бенталеб
9
Бельфодиль
9
Айю
15
Оту
15
Оту
9
Айю
10
Айю
14
Асанте
14
Асанте
10
Айю
6
Аква
11
Вакасо
11
Вакасо
6
Аква
11
Браими
17
Кадир
17
Кадир
11
Браими
8
Ласен
7
Марез
7
Марез
8
Ласен
9
Бельфодиль
13
Слимани
13
Слимани
9
Бельфодиль
Остались в запасе
Гана
Алжир
5
Мохамед Авал
ЦЗ
2
Квеси Аппиа
ЦФ
12
Эрнест Сова
ВР
19
Эдвин Гийма
ЦП
16
Фатау Дауда
ВР
21
Джон Бойе
ЦЗ
13
Мохаммед Рабиу
ОП
20
Дэвид Аккам
ЦП
22
Франк Ашампонг
ЛВ
21
Ахмед Каши
ОП
16
Седрик Си Мохаммед
ВР
1
Аззедин Дука
ВР
6
Джамел Месба
ЛЗ
5
Рафик Халлиш
ЦЗ
4
Лассине Кадамуро
ЦЗ
22
Мехди Зеффан
ПЗ
18
Абделмумен Джабу
ЛП
15
Эль-Арби Судани
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Остались в запасе
5
Мохамед Авал
ЦЗ
2
Квеси Аппиа
ЦФ
12
Эрнест Сова
ВР
19
Эдвин Гийма
ЦП
16
Фатау Дауда
ВР
21
Джон Бойе
ЦЗ
13
Мохаммед Рабиу
ОП
20
Дэвид Аккам
ЦП
22
Франк Ашампонг
ЛВ
Остались в запасе
21
Ахмед Каши
ОП
16
Седрик Си Мохаммед
ВР
1
Аззедин Дука
ВР
6
Джамел Месба
ЛЗ
5
Рафик Халлиш
ЦЗ
4
Лассине Кадамуро
ЦЗ
22
Мехди Зеффан
ПЗ
18
Абделмумен Джабу
ЛП
15
Эль-Арби Судани
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Статистика матча Гана - Алжир
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Гана
Чемпионат мира, 1/16 финала
Колумбия
1 : 0
04.07.2026
Гана
Чемпионат мира, 3 тур
Хорватия
2 : 1
28.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 2 тур
Англия
0 : 0
23.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 1 тур
Гана
1 : 0
18.06.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Уэльс
1 : 1
02.06.2026
Гана
Алжир
Товарищеские матчи. Сборные
Алжир
2 : 1
06.10.2026
Нигер
Чемпионат мира, 1/16 финала
Швейцария
2 : 0
03.07.2026
Алжир
Чемпионат мира, 3 тур
Алжир
3 : 3
28.06.2026
Австрия
Чемпионат мира, 2 тур
Иордания
1 : 2
23.06.2026
Алжир
Чемпионат мира, 1 тур
Аргентина
3 : 0
17.06.2026
Алжир
Информация о матче
Главный судья:
Коман Кулибали
(Бамако)
Стадион:
Эстадио де Монгомо
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