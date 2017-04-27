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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Амкар-Пермь - Краснодар
Амкар-Пермь - Краснодар: обзор матча 27 апреля 2017
Амкар-Пермь
27.04.2017, четверг, 17:00
Россия. Премьер-лига, 25 тур
0 : 2
Завершен
Краснодар
63'
Ф. Смолов
76'
Вандерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Краснодар
83'
Замена
И. Жигулев
️️️️
Р. Шишкин
Желтая карточка
Р. Гиголаев
81'
Замена
Б. Йовичич
️️️️
П. Комолов
79'
77'
Замена
Жоаозиньо
️️️️
Вандерсон
76'
ГОЛ! 0:2!
Вандерсон
Пас отдал
Ю. Газинский
Замена
А. Гасилин
️️️️
С. Баланович
73'
63'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Смолов
Пас отдал
М. Перейра
62'
Замена
М. Перейра
️️️️
В. Подберезкин
Замена
М. Костюков
️️️️
С. Прокофьев
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
1
Дмитрий Хомич
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
11
Петар Занев
ЛЗ
6
Секу Конде
ЦЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
2
Александар Милькович
ПАЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
5
Януш Гол
ОП
20
Павел Комолов
ЦП
10
Дарко Бодул
ЦФ
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Амкар-Пермь
98
Александр Будаков
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
32
Бранко Йовичич
ОП
99
Олег Мищенко
ЦП
10
Давид Хурцидзе
АП
77
Михаил Костюков
ПВ
77
Александр Салугин
ЦФ
19
Алексей Гасилин
ЦФ
7
Антон Шиндер
ЦФ
Краснодар
1
Евгений Латышонок
ВР
31
Илья Абаев
ВР
5
Налдо
ЦЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
22
Жоаозиньо
ЛП
77
Шарль Каборе
ОП
10
Илья Жигулев
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
4-2-2-2
1
Хомич
11
Занев
6
Конде
3
Зайцев
23
Баланович
5
Гол
2
Милькович
13
Гиголаев
20
Комолов
11
Прокофьев
10
Бодул
3-2-2-1-2
88
Синицын
98
Петров
4
Гранквист
14
Мартынович
49
Шишкин
2
Рамирес
92
Подберезкин
18
Газинский
7
Классон
14
Вандерсон
90
Смолов
11
Прокофьев
77
Костюков
77
Костюков
11
Прокофьев
20
Комолов
32
Йовичич
32
Йовичич
20
Комолов
23
Баланович
19
Гасилин
19
Гасилин
23
Баланович
14
Вандерсон
22
Жоаозиньо
22
Жоаозиньо
14
Вандерсон
49
Шишкин
10
Жигулев
10
Жигулев
49
Шишкин
92
Подберезкин
10
Перейра
10
Перейра
92
Подберезкин
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Краснодар
10
Давид Хурцидзе
АП
98
Александр Будаков
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
99
Олег Мищенко
ЦП
77
Александр Салугин
ЦФ
7
Антон Шиндер
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
1
Евгений Латышонок
ВР
31
Илья Абаев
ВР
5
Налдо
ЦЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
77
Шарль Каборе
ОП
21
Рикардо Лаборде
ПП
Главный тренер
Игорь Шалимов
Остались в запасе
10
Давид Хурцидзе
АП
98
Александр Будаков
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
99
Олег Мищенко
ЦП
77
Александр Салугин
ЦФ
7
Антон Шиндер
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Латышонок
ВР
31
Илья Абаев
ВР
5
Налдо
ЦЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
77
Шарль Каборе
ОП
21
Рикардо Лаборде
ПП
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Главный тренер
Игорь Шалимов
Статистика матча Амкар-Пермь - Краснодар
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
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