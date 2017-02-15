Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бавария - Арсенал
Бавария - Арсенал: обзор матча 15 февраля 2017
Бавария
15.02.2017, среда, 22:45
Лига чемпионов, 1/8 финала
5 : 1
Ответный матч – 5 : 1
Завершен
Арсенал
11'
А. Роббен
54'
Р. Левандовски
56'
Т. Алькантара
63'
Т. Алькантара
89'
Т. Мюллер
30'
А. Санчес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Арсенал
ГОЛ! 5:1!
Т. Мюллер
89'
Замена
Рафинья
️️️️
А. Роббен
87'
Замена
Т. Мюллер
️️️️
Р. Левандовски
86'
Замена
Й. Киммих
️️️️
Д. Коста
84'
Желтая карточка
Ф. Лам
83'
77'
Замена
О. Жиру
️️️️
Ф. Коклен
65'
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
А. Ивоби
ГОЛ! 4:1!
Т. Алькантара
63'
59'
Желтая карточка
Г. Джака
ГОЛ! 3:1!
Т. Алькантара
Пас отдал
Р. Левандовски
56'
ГОЛ! 2:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
А. Роббен
54'
49'
Замена
Г. Паулиста
️️️️
Л. Косиельни
33'
Желтая карточка
А. Санчес
30'
ГОЛ! 1:1!
А. Санчес
30'
Пенальти не реализован!
А. Санчес
Желтая карточка
Р. Левандовски
29'
Желтая карточка
М. Хуммельс
26'
15'
Желтая карточка
Ш. Мустафи
ГОЛ! 1:0!
А. Роббен
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
3
Хаби Алонсо
ОП
88
Хави Мартинес
ОП
23
Артуро Видаль
ЦП
6
Тиаго Алькантара
АП
10
Арьен Роббен
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
34
Гранит Джака
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Месут Озил
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
8
Ренату Саншеш
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Нойер
5
Алаба
15
Хуммельс
21
Лам
3
Алонсо
88
Мартинес
23
Видаль
10
Роббен
11
Коста
6
Алькантара
9
Левандовски
4-2-1-2-1
1
Оспина
2
Бельерин
6
Косиельни
13
Мустафи
3
Гиббс
13
Коклен
34
Джака
21
Окслэд-Чемберлен
10
Озил
17
Ивоби
4
Санчес
10
Роббен
13
Рафинья
13
Рафинья
10
Роббен
11
Коста
6
Киммих
6
Киммих
11
Коста
9
Левандовски
13
Мюллер
13
Мюллер
9
Левандовски
6
Косиельни
3
Паулиста
3
Паулиста
6
Косиельни
17
Ивоби
32
Уолкотт
32
Уолкотт
17
Ивоби
13
Коклен
9
Жиру
9
Жиру
13
Коклен
Остались в запасе
Бавария
Арсенал
26
Свен Ульрайх
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
8
Ренату Саншеш
ЦП
21
Кингсли Коман
ЛВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
8
Ренату Саншеш
ЦП
21
Кингсли Коман
ЛВ
Остались в запасе
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Бавария - Арсенал
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Милорад Мажич
(Врбас)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
Новости команд
Все
Бавария
Арсенал
Колыванов оценил, сможет ли Батраков заиграть в «Барселоне» и «Баварии»
11:18
3
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
10:22
Бундеслига Германия: шансы «Баварии» и «Кельна» на победу в матче 10 тура
Вчера, 09:18
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
Колыванов оценил, сможет ли Батраков заиграть в «Барселоне» и «Баварии»
11:18
3
Бундеслига Германия: шансы «Баварии» и «Кельна» на победу в матче 10 тура
Вчера, 09:18
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
«Барселона» и «Бавария» просмотрят Батракова: подробности
17 ноября
1
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
10:22
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
14 ноября
3
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+