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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Арсенал - Бавария
Арсенал - Бавария: обзор матча 07 марта 2017
Арсенал
07.03.2017, вторник, 22:45
Лига чемпионов, 1/8 финала
1 : 5
Первый матч – 1 : 5
Завершен
Бавария
20'
Т. Уолкотт
55'
Р. Левандовски (П)
68'
А. Роббен
78'
Д. Коста
80'
А. Видаль
85'
А. Видаль
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Бавария
85'
ГОЛ! 1:5!
А. Видаль
Пас отдал
Д. Коста
80'
ГОЛ! 1:4!
А. Видаль
79'
Замена
Й. Киммих
️️️️
Т. Алькантара
79'
Замена
Р. Саншеш
️️️️
Ф. Рибери
Желтая карточка
Г. Джака
78'
78'
ГОЛ! 1:3!
Д. Коста
Пас отдал
Рафинья
Замена
Лукас
️️️️
А. Санчес
72'
Замена
М. Озил
️️️️
О. Жиру
72'
Замена
Ф. Коклен
️️️️
А. Рэмзи
72'
71'
Замена
Д. Коста
️️️️
А. Роббен
68'
ГОЛ! 1:2!
А. Роббен
Желтая карточка
А. Окслэд-Чемберлен
61'
55'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Левандовски
Красная карточка
Л. Косиельни
53'
44'
Желтая карточка
Х. Мартинес
Желтая карточка
Т. Уолкотт
39'
39'
Желтая карточка
Д. Алаба
ГОЛ! 1:0!
Т. Уолкотт
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
13
Рафинья
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
3
Хаби Алонсо
ОП
88
Хави Мартинес
ОП
23
Артуро Видаль
ЦП
6
Тиаго Алькантара
АП
10
Арьен Роббен
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Месут Озил
АП
7
Лукас
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
8
Ренату Саншеш
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Оспина
18
Монреаль
6
Косиельни
13
Мустафи
2
Бельерин
34
Джака
21
Окслэд-Чемберлен
21
Рэмзи
32
Уолкотт
9
Жиру
4
Санчес
3-2-3-1-1
1
Нойер
13
Рафинья
15
Хуммельс
5
Алаба
3
Алонсо
88
Мартинес
10
Роббен
23
Видаль
7
Рибери
6
Алькантара
9
Левандовски
21
Рэмзи
13
Коклен
13
Коклен
21
Рэмзи
9
Жиру
10
Озил
10
Озил
9
Жиру
4
Санчес
7
Лукас
7
Лукас
4
Санчес
6
Алькантара
6
Киммих
6
Киммих
6
Алькантара
7
Рибери
8
Саншеш
8
Саншеш
7
Рибери
10
Роббен
11
Коста
11
Коста
10
Роббен
Остались в запасе
Арсенал
Бавария
1
Петр Чех
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
Главный тренер
Арсен Венгер
26
Свен Ульрайх
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
1
Петр Чех
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Арсенал - Бавария
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Анастасиос Сидиропулос
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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