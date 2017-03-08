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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Барселона - ПСЖ
Барселона - ПСЖ: обзор матча 08 марта 2017
Барселона
08.03.2017, среда, 22:45
Лига чемпионов, 1/8 финала
6 : 1
Первый матч – 0 : 4
Завершен
ПСЖ
3'
Л. Суарес
40'
Л. Курзава (АГ)
50'
Л. Месси (П)
88'
Неймар
90+1'
Неймар (П)
90+5'
С. Роберто
62'
Э. Кавани
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - ПСЖ
ГОЛ! 6:1!
С. Роберто
Пас отдал
Неймар
90'
+5
90'
+4
Желтая карточка
М. Верратти
90'
+3
Замена
Г. Крыховяк
️️️️
Т. Менье
ГОЛ с пенальти! 5:1!
Неймар
90'
+1
90'
Желтая карточка
Маркиньос
ГОЛ! 4:1!
Неймар
88'
Замена
А. Гомеш
️️️️
И. Ракитич
84'
Замена
С. Роберто
️️️️
Рафинья
76'
75'
Замена
С. Орье
️️️️
Ю. Дракслер
Желтая карточка
Л. Суарес
67'
Замена
А. Туран
️️️️
А. Иньеста
65'
Желтая карточка
Неймар
64'
62'
ГОЛ! 3:1!
Э. Кавани
Пас отдал
Л. Курзава
Желтая карточка
И. Ракитич
61'
55'
Замена
А. Ди Мария
️️️️
Л. Моура
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Л. Месси
50'
42'
Желтая карточка
Э. Кавани
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Л. Курзава
40'
Желтая карточка
С. Бускетс
36'
Желтая карточка
Ж. Пике
23'
14'
Желтая карточка
Ю. Дракслер
5'
Желтая карточка
Б. Матюиди
ГОЛ! 1:0!
Л. Суарес
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
12
Рафинья
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
8
Блейз Матюиди
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
18
Жорди Альба
ЛЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
15
Хавьер Пасторе
АП
8
Атем Бен Арфа
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
3-1-3-2-1
1
тер Стеген
14
Маскерано
3
Пике
14
Умтити
5
Бускетс
12
Рафинья
8
Иньеста
11
Ракитич
10
Неймар
10
Месси
9
Суарес
4-3-2-1
1
Трапп
12
Менье
3
Силва
5
Маркиньос
3
Курзава
8
Матюиди
6
Верратти
12
Рабьо
7
Моура
7
Дракслер
10
Кавани
12
Рафинья
6
Роберто
6
Роберто
12
Рафинья
8
Иньеста
66
Туран
66
Туран
8
Иньеста
11
Ракитич
20
Гомеш
20
Гомеш
11
Ракитич
7
Дракслер
92
Орье
92
Орье
7
Дракслер
12
Менье
20
Крыховяк
20
Крыховяк
12
Менье
7
Моура
11
Ди Мария
11
Ди Мария
7
Моура
Остались в запасе
Барселона
ПСЖ
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
18
Жорди Альба
ЛЗ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
15
Хавьер Пасторе
АП
8
Атем Бен Арфа
АП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
18
Жорди Альба
ЛЗ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
15
Хавьер Пасторе
АП
8
Атем Бен Арфа
АП
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Барселона - ПСЖ
5
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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