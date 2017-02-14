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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ПСЖ - Барселона
ПСЖ - Барселона: обзор матча 14 февраля 2017
ПСЖ
14.02.2017, вторник, 22:45
Лига чемпионов, 1/8 финала
4 : 0
Ответный матч – 1 : 6
Завершен
Барселона
18'
А. Ди Мария
40'
Ю. Дракслер
55'
А. Ди Мария
71'
Э. Кавани
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Барселона
Замена
Х. Пасторе
️️️️
Ю. Дракслер
86'
74'
Желтая карточка
Рафинья
73'
Замена
И. Ракитич
️️️️
А. Иньеста
ГОЛ! 4:0!
Э. Кавани
Пас отдал
Т. Менье
71'
Замена
К. Нкунку
️️️️
М. Верратти
69'
Травма
М. Верратти
68'
62'
Желтая карточка
С. Бускетс
Замена
Л. Моура
️️️️
А. Ди Мария
61'
58'
Замена
Рафинья
️️️️
А. Гомеш
ГОЛ! 3:0!
А. Ди Мария
Пас отдал
Ю. Дракслер
55'
ГОЛ! 2:0!
Ю. Дракслер
Пас отдал
М. Верратти
40'
33'
Желтая карточка
А. Гомеш
ГОЛ! 1:0!
А. Ди Мария
18'
Желтая карточка
А. Рабьо
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
12
Адриан Рабьо
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
8
Блейз Матюиди
(К)
ЦП
6
Марк Педраса
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
8
Андрес Иньеста
(К)
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
92
Серж Орье
ПЗ
8
Атем Бен Арфа
АП
15
Хавьер Пасторе
АП
7
Лукас Моура
ПВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
12
Рафинья
ЦП
4
Денис Суарес
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
4-4-2-1
1
Трапп
3
Курзава
3
Кимпембе
5
Маркиньос
12
Менье
12
Рабьо
8
Матюиди
6
Педраса
6
Верратти
7
Дракслер
11
Ди Мария
10
Кавани
3-1-3-2-1
1
тер Стеген
14
Умтити
3
Пике
18
Альба
5
Бускетс
6
Роберто
20
Гомеш
8
Иньеста
10
Месси
10
Неймар
9
Суарес
6
Верратти
28
Нкунку
28
Нкунку
6
Верратти
7
Дракслер
15
Пасторе
15
Пасторе
7
Дракслер
11
Ди Мария
7
Моура
7
Моура
11
Ди Мария
8
Иньеста
11
Ракитич
11
Ракитич
8
Иньеста
20
Гомеш
12
Рафинья
12
Рафинья
20
Гомеш
Остались в запасе
ПСЖ
Барселона
23
Альфонсе Ареоля
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
92
Серж Орье
ПЗ
8
Атем Бен Арфа
АП
Главный тренер
Унаи Эмери
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
4
Денис Суарес
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
92
Серж Орье
ПЗ
8
Атем Бен Арфа
АП
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
4
Денис Суарес
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча ПСЖ - Барселона
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк
(Плоцк)
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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