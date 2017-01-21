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Расписание матчей
Кубок Африки
Гана - Мали
Гана - Мали: обзор матча 21 января 2017
Гана
21.01.2017, суббота, 19:00
Кубок африканских наций, группа D, 2 тур
1 : 0
Завершен
Мали
21'
А. Гьян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гана - Мали
Замена
А. Аква
️️️️
Ж. Айю
90'
Желтая карточка
А. Гьян
82'
Замена
Э. Агьеманг-Баду
️️️️
А. Гьян
82'
79'
Замена
К. Кулибали
️️️️
М. Марега
63'
Замена
М. Думбия
️️️️
М. Ятабаре
45'
Замена
И. Биссума
️️️️
С. Ятабаре
ГОЛ! 1:0!
А. Гьян
Пас отдал
Ж. Айю
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гана
1
Брима Разак
ВР
18
Даниэль Амарти
ЦЗ
21
Джон Бойе
ЦЗ
23
Харрисон Аффул
ПЗ
7
Кристиан Атсу
ЛВ
10
Андре Айю
ЛВ
22
Франк Ашампонг
ЛВ
5
Томас Парти
ЦП
11
Мубарак Вакасо
ЦП
9
Жордан Айю
ЦФ
3
Асамоа Гьян
ЦФ
Мали
1
Умар Сиссоко
ВР
4
Салиф Кулибали
ЦЗ
23
Усмане Кулибали
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
2
Хамари Траоре
ПЗ
14
Самбу Ятабаре
ЦП
11
Бакари Сако
ЦП
8
Якуба Силла
ЦП
7
Мустафа Ятабаре
АП
17
Мамату Н'Диай
ПП
9
Мусса Марега
ПВ
Главный тренер
Ален Жиресс
Гана
1
Ричард Офори Антви
ВР
16
Фатау Дауда
ВР
17
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
2
Энди Идом
ЦЗ
4
Джонатан Менса
ЦЗ
19
Эдвин Гийма
ЦП
8
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
15
Эбенезер Офори
ЦП
6
Африйе Аква
ЦП
0
Бернард Текпетей
ПВ
13
Эбенезер Ассифуа
ЦФ
20
Самуэль Тетте
ЦФ
Мали
16
Джиджи Диарра
ВР
16
Сумбейла Диаките
ВР
5
Шарль Траоре
ЛЗ
15
Мохамед Конате
ЦЗ
21
Махамаду Н'Диайе
ЦЗ
3
Юссуф Коне
ЦЗ
10
Мусса Думбия
ЛВ
21
Адама Траоре
ЦП
18
Самба Соу
ЦП
10
Ив Биссума
ЦП
11
Лассана Кулибали
ЦП
10
Калифа Кулибали
ЦФ
3-2-3-2
1
Разак
18
Амарти
21
Бойе
23
Аффул
5
Парти
11
Вакасо
22
Ашампонг
10
Айю
7
Атсу
3
Гьян
9
Айю
4-4-2
1
Сиссоко
2
Траоре
23
Кулибали
13
Ваге
4
Кулибали
17
Н'Диай
11
Сако
8
Силла
14
Ятабаре
9
Марега
7
Ятабаре
3
Гьян
8
Агьеманг-Баду
8
Агьеманг-Баду
3
Гьян
9
Айю
6
Аква
6
Аква
9
Айю
14
Ятабаре
10
Биссума
10
Биссума
14
Ятабаре
7
Ятабаре
10
Думбия
10
Думбия
7
Ятабаре
9
Марега
10
Кулибали
10
Кулибали
9
Марега
Остались в запасе
Гана
Мали
1
Ричард Офори Антви
ВР
19
Эдвин Гийма
ЦП
0
Бернард Текпетей
ПВ
16
Фатау Дауда
ВР
17
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
2
Энди Идом
ЦЗ
4
Джонатан Менса
ЦЗ
15
Эбенезер Офори
ЦП
13
Эбенезер Ассифуа
ЦФ
20
Самуэль Тетте
ЦФ
15
Мохамед Конате
ЦЗ
16
Джиджи Диарра
ВР
5
Шарль Траоре
ЛЗ
21
Махамаду Н'Диайе
ЦЗ
16
Сумбейла Диаките
ВР
3
Юссуф Коне
ЦЗ
21
Адама Траоре
ЦП
18
Самба Соу
ЦП
11
Лассана Кулибали
ЦП
Главный тренер
Ален Жиресс
Остались в запасе
1
Ричард Офори Антви
ВР
19
Эдвин Гийма
ЦП
0
Бернард Текпетей
ПВ
16
Фатау Дауда
ВР
17
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
2
Энди Идом
ЦЗ
4
Джонатан Менса
ЦЗ
15
Эбенезер Офори
ЦП
13
Эбенезер Ассифуа
ЦФ
20
Самуэль Тетте
ЦФ
Остались в запасе
15
Мохамед Конате
ЦЗ
16
Джиджи Диарра
ВР
5
Шарль Траоре
ЛЗ
21
Махамаду Н'Диайе
ЦЗ
16
Сумбейла Диаките
ВР
3
Юссуф Коне
ЦЗ
21
Адама Траоре
ЦП
18
Самба Соу
ЦП
11
Лассана Кулибали
ЦП
Главный тренер
Ален Жиресс
Статистика матча Гана - Мали
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Гана
Чемпионат мира, 1/16 финала
Колумбия
1 : 0
04.07.2026
Гана
Чемпионат мира, 3 тур
Хорватия
2 : 1
28.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 2 тур
Англия
0 : 0
23.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 1 тур
Гана
1 : 0
18.06.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Уэльс
1 : 1
02.06.2026
Гана
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
1 : 1
04.10.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис
0 : 0
03.10.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Иран
2 : 0
04.06.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
0 : 0
31.03.2026
Мали
Кубок африканских наций, 1/4 финала
Мали
0 : 1
09.01.2026
Сенегал
Информация о матче
Главный судья:
Мехди Абид Шареф
(Константина)
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