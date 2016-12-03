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Манчестер Сити - Челси
Манчестер Сити - Челси: обзор матча 03 декабря 2016
Манчестер Сити
03.12.2016, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 14 тур
1 : 3
Завершен
Челси
45'
Г. Кэхилл (АГ)
60'
Д. Коста
70'
Виллиан
90'
Э. Азар
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Челси
90'
+7
Желтая карточка
Н. Чалоба
90'
+6
Желтая карточка
С. Фабрегас
Красная карточка
Фернандиньо
90'
+6
Красная карточка
С. Агуэро
90'
+6
90'
+4
Замена
М. Батшуайи
️️️️
Э. Азар
90'
ГОЛ! 1:3!
Э. Азар
Пас отдал
М. Алонсо
85'
Замена
Н. Чалоба
️️️️
Д. Коста
84'
Травма
Д. Коста
Желтая карточка
Х. Навас
81'
Замена
К. Ихеначо
️️️️
Д. Стоунз
78'
Замена
Я. Туре
️️️️
И. Гюндоган
76'
70'
ГОЛ! 1:2!
Виллиан
Пас отдал
Д. Коста
Замена
Г. Клиши
️️️️
Л. Сане
69'
60'
ГОЛ! 1:1!
Д. Коста
Пас отдал
С. Фабрегас
50'
Замена
Виллиан
️️️️
Педро
49'
Желтая карточка
Н. Канте
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Г. Кэхилл
45'
Желтая карточка
Н. Отаменди
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
11
Александар Коларов
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Фернандиньо
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
21
Давид Сильва
(К)
АП
11
Кевин Де Брюйне
АП
10
Лерой Сане
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
(К)
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Педро
ПВ
10
Эден Азар
ЛФ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
5
Фернандо
ОП
42
Яя Туре
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Челси
31
Асмир Бегович
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
8
Оскар
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Браво
6
Стоунз
30
Отаменди
11
Коларов
16
Навас
5
Фернандиньо
20
Гюндоган
21
Сильва
11
Де Брюйне
10
Сане
10
Агуэро
4-1-2-1-2
1
Куртуа
3
Аспиликуэта
24
Кэхилл
4
Луис
3
Алонсо
91
Канте
11
Мозес
4
Фабрегас
9
Педро
19
Коста
10
Азар
10
Сане
3
Клиши
3
Клиши
10
Сане
20
Гюндоган
42
Туре
42
Туре
20
Гюндоган
6
Стоунз
17
Ихеначо
17
Ихеначо
6
Стоунз
9
Педро
10
Виллиан
10
Виллиан
9
Педро
19
Коста
15
Чалоба
15
Чалоба
19
Коста
10
Азар
44
Батшуайи
44
Батшуайи
10
Азар
Остались в запасе
Манчестер Сити
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Бакари Санья
ПЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
5
Фернандо
ОП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
31
Асмир Бегович
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
8
Оскар
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Бакари Санья
ПЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
5
Фернандо
ОП
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
8
Оскар
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Манчестер Сити - Челси
2
2
3
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
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Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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