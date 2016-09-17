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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Анжи
Урал - Анжи: обзор матча 17 сентября 2016
Урал
17.09.2016, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 7 тур
0 : 1
Завершен
Анжи
25'
Г. Обертан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Анжи
90'
+1
Желтая карточка
И. Иличевич
89'
Замена
Г. Тигиев
️️️️
С. Паршивлюк
87'
Желтая карточка
С. Паршивлюк
Замена
А. Павленко
️️️️
Д. Динга
85'
Замена
А. Данцев
️️️️
С. Серченков
78'
75'
Замена
И. Иличевич
️️️️
Г. Обертан
Замена
М. Конате
️️️️
Г. Чантурия
67'
65'
Замена
Ф. Будковский
️️️️
Б. Бериша
25'
ГОЛ! 0:1!
Г. Обертан
Пас отдал
С. Георгиевский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
92
Роман Емельянов
ОП
10
Артем Фидлер
ОП
10
Чисамба Лунгу
ПП
9
Георгий Чантурия
ПП
8
Сергей Серченков
ПВ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Анжи
31
Александр Беленов
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
4
Дарко Лазич
ЦЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
18
Иван Маевский
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
Урал
97
Александр Шубин
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
8
Александр Павленко
ЦП
7
Георгий Жуков
ЦП
8
Сергей Подоксенов
ЦП
7
Дмитрий Коробов
АП
90
Александр Щербаков
ПВ
16
Александр Ставпец
ПВ
13
Мохамед Конате
ЦФ
Анжи
1
Давид Юрченко
ВР
16
Юрий Шафинский
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
2
Шандао
ЦЗ
99
Дмитрий Щербак
ЦП
49
Юрий Кузьмин
ЦП
16
Иво Иличевич
ЦП
33
Анвар Газимагомедов
ЦП
20
Амаду Мутари
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
28
Филипп Будковский
ЦФ
4-2-2-1-1
99
Арапов
3
Меркулов
6
Динга
14
Фонтанелло
15
Кулаков
92
Емельянов
10
Фидлер
10
Лунгу
9
Чантурия
8
Серченков
10
Павлюченко
3-2-2-2
31
Беленов
6
Менса
4
Лазич
4
Ямбере
18
Паршивлюк
5
Мусалов
32
Обертан
18
Маевский
13
Георгиевский
7
Бериша
8
Серченков
7
Данцев
7
Данцев
8
Серченков
6
Динга
8
Павленко
8
Павленко
6
Динга
9
Чантурия
13
Конате
13
Конате
9
Чантурия
18
Паршивлюк
17
Тигиев
17
Тигиев
18
Паршивлюк
32
Обертан
16
Иличевич
16
Иличевич
32
Обертан
7
Бериша
28
Будковский
28
Будковский
7
Бериша
Остались в запасе
Урал
Анжи
7
Дмитрий Коробов
АП
90
Александр Щербаков
ПВ
97
Александр Шубин
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
15
Александр Новиков
ЦЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
7
Георгий Жуков
ЦП
8
Сергей Подоксенов
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
99
Дмитрий Щербак
ЦП
49
Юрий Кузьмин
ЦП
1
Давид Юрченко
ВР
16
Юрий Шафинский
ВР
2
Шандао
ЦЗ
33
Анвар Газимагомедов
ЦП
20
Амаду Мутари
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
Остались в запасе
7
Дмитрий Коробов
АП
90
Александр Щербаков
ПВ
97
Александр Шубин
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
15
Александр Новиков
ЦЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
7
Георгий Жуков
ЦП
8
Сергей Подоксенов
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
Остались в запасе
99
Дмитрий Щербак
ЦП
49
Юрий Кузьмин
ЦП
1
Давид Юрченко
ВР
16
Юрий Шафинский
ВР
2
Шандао
ЦЗ
33
Анвар Газимагомедов
ЦП
20
Амаду Мутари
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Статистика матча Урал - Анжи
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург)
Ринат Деушев (Москва)
Инспектор:
Александр Гончар (Сочи)
Стадион:
СКБ-Банк Арена - Уралмаш
Где смотреть матч:
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