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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Османлыспор - ФКСБ
Османлыспор - ФКСБ: обзор матча 15 сентября 2016
Османлыспор
15.09.2016, четверг, 22:05
Лига Европы, группа L, 1 тур
2 : 0
Завершен
ФКСБ
64'
Ш. Диабате (П)
74'
А. Умар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Османлыспор - ФКСБ
86'
Желтая карточка
В. Мок
Замена
А. Махер
️️️️
М. Чагыран
84'
Замена
Р. Русеску
️️️️
Ш. Диабате
78'
Замена
Д. Деларж
️️️️
А. Умар
75'
ГОЛ! 2:0!
А. Умар
74'
72'
Желтая карточка
А. Аганович
68'
Замена
А. Яколиш
️️️️
Вильям
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ш. Диабате
64'
63'
Желтая карточка
Г. Тамаш
61'
Замена
Ф. Тэнасе
️️️️
Ф. Болдрин
45'
+2
Красная карточка
Г. Энаке
Желтая карточка
Б. Ндиайе
45'
+2
45'
Замена
Б. Митря
️️️️
Б. Голубович
Желтая карточка
А. Регаттен
14'
4'
Желтая карточка
Г. Энаке
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Османлыспор
99
Жидрунас Карчемарскас
ВР
5
Айкут Демир
ЦЗ
61
Нуман Джурукшу
ЦЗ
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
4
Корай Алтинай
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
6
Муса Чагыран
ЦП
12
Рахим Лаваль
ЦП
17
Адриен Регаттен
ЦП
30
Амину Умар
ЦФ
14
Шейк Диабате
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
ФКСБ
1
Флориан Ницэ
ВР
14
Алин Тошка
ЦЗ
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
29
Вильям
ЦП
77
Адриан Попа
ЦП
19
Вильфред Мок
ЦП
44
Габриэль Энаке
ЦП
19
Аднан Аганович
ЦП
10
Фернандо Болдрин
АП
55
Александру Бурчану
ПП
14
Боян Голубович
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Османлыспор
25
Хакан Арикан
ВР
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
33
Мухаммед Байир
ЦЗ
6
Адам Махер
ЦП
11
Эрдал Килиджаслан
ЦФ
24
Раул Русеску
ЦФ
28
Джон Деларж
ЦФ
ФКСБ
33
Эдуард Станчу
ВР
3
Богдан Митря
ЦЗ
70
Салли Муниру
ЦП
20
Влад Аким
ЦП
9
Флорин Тэнасе
АП
70
Антонио Яколиш
ПВ
99
Александру Тудоре
ЦФ
3-5-2
99
Карчемарскас
5
Демир
61
Джурукшу
8
Пинту
5
Ндиайе
6
Чагыран
12
Лаваль
17
Регаттен
4
Алтинай
14
Диабате
30
Умар
2-5-2-1
1
Ницэ
14
Тошка
30
Тамаш
55
Бурчану
19
Мок
44
Энаке
19
Аганович
77
Попа
10
Болдрин
29
Вильям
14
Голубович
6
Чагыран
6
Махер
6
Махер
6
Чагыран
14
Диабате
24
Русеску
24
Русеску
14
Диабате
30
Умар
28
Деларж
28
Деларж
30
Умар
29
Вильям
70
Яколиш
70
Яколиш
29
Вильям
10
Болдрин
9
Тэнасе
9
Тэнасе
10
Болдрин
14
Голубович
3
Митря
3
Митря
14
Голубович
Остались в запасе
Османлыспор
ФКСБ
11
Эрдал Килиджаслан
ЦФ
25
Хакан Арикан
ВР
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
33
Мухаммед Байир
ЦЗ
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
33
Эдуард Станчу
ВР
70
Салли Муниру
ЦП
20
Влад Аким
ЦП
99
Александру Тудоре
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Остались в запасе
11
Эрдал Килиджаслан
ЦФ
25
Хакан Арикан
ВР
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
33
Мухаммед Байир
ЦЗ
Остались в запасе
33
Эдуард Станчу
ВР
70
Салли Муниру
ЦП
20
Влад Аким
ЦП
99
Александру Тудоре
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Статистика матча Османлыспор - ФКСБ
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Османлыспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Акхисар Беледиеспор
2 : 1
18.05.2018
Османлыспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Османлыспор
2 : 3
13.05.2018
Бешикташ
Турция. Суперлига, 32 тур
Аланьяспор
1 : 1
05.05.2018
Османлыспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Османлыспор
1 : 4
29.04.2018
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 30 тур
Генчлербирлиги
0 : 3
21.04.2018
Османлыспор
ФКСБ
Румыния. Лига I, 16 тур
Арджеш Питешти
- : -
22.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 15 тур
ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
ФКСБ
0 : 0
10.10.2026
Оцелул
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Вельц
(Висбаден)
Стадион:
Генча
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