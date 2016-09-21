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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Cибирь - Томь
Cибирь - Томь: обзор матча 21 сентября 2016
Cибирь
21.09.2016, среда, 13:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
1 : 0
Завершен
Томь
118'
Е. Качан
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Cибирь - Томь
ГОЛ! 1:0!
Е. Качан
118'
109'
Замена
Е. Чернышов
️️️️
П. Тен
Желтая карточка
А. Макаренко
101'
Замена
А. Кушнирук
️️️️
Р. Беляев
75'
64'
Желтая карточка
П. Тен
Замена
Н. Глушков
️️️️
Н. Безлихотнов
59'
Желтая карточка
Г. Рухаиа
49'
Замена
А. Макаренко
️️️️
В. Ларенц
46'
45'
Пенальти не реализован!
К. Погребняк
34'
Желтая карточка
П. Кудряшов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
37
Евгений Чеботару
ЦП
77
Максим Андреев
АП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
7
Роман Беляев
ЦФ
Томь
1
Антон Коченков
ВР
85
Давид Яблонски
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
32
Евгений Баляйкин
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
29
Павел Кудряшов
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
72
Павел Голышев
ЦФ
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
95
Араик Овсепян
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
99
Владимир Азаров
ЦФ
Томь
1
Алексей Солосин
ВР
71
Егор Чернышов
ЦЗ
32
Дмитрий Осипов
ЦЗ
21
Антон Макурин
ЦП
7
Александр Соболев
ЦФ
3-2-2-2-1
22
Цыган
29
Мищенко
3
Плопа
80
Качан
44
Ларенц
28
Магаль
37
Чеботару
4
Рухаиа
77
Андреев
90
Безлихотнов
7
Беляев
3-3-2-2
1
Коченков
8
Дудиев
85
Яблонски
22
Тен
32
Баляйкин
8
Ковальчук
10
Кузнецов
18
Попов
29
Кудряшов
72
Голышев
9
Погребняк
7
Беляев
5
Кушнирук
5
Кушнирук
7
Беляев
90
Безлихотнов
47
Глушков
47
Глушков
90
Безлихотнов
44
Ларенц
8
Макаренко
8
Макаренко
44
Ларенц
22
Тен
71
Чернышов
71
Чернышов
22
Тен
Остались в запасе
Cибирь
Томь
95
Араик Овсепян
ЦП
99
Владимир Азаров
ЦФ
25
Илья Трунин
ВР
5
Алексей Гладышев
ЛП
1
Алексей Солосин
ВР
32
Дмитрий Осипов
ЦЗ
21
Антон Макурин
ЦП
7
Александр Соболев
ЦФ
Остались в запасе
95
Араик Овсепян
ЦП
99
Владимир Азаров
ЦФ
25
Илья Трунин
ВР
5
Алексей Гладышев
ЛП
Остались в запасе
1
Алексей Солосин
ВР
32
Дмитрий Осипов
ЦЗ
21
Антон Макурин
ЦП
7
Александр Соболев
ЦФ
Статистика матча Cибирь - Томь
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Антон Анопа
(Благовещенск)
Стадион:
Спартак
Новости команд
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