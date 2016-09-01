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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Италия - Франция
Италия - Франция: обзор матча 01 сентября 2016
Италия
01.09.2016, четверг, 22:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 3
Завершен
Франция
21'
Г. Пелле
17'
А. Марсьяль
28'
О. Жиру
81'
Л. Курзава
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Италия - Франция
90'
+2
Замена
Л. Динь
️️️️
Л. Курзава
Желтая карточка
А. Белотти
90'
+1
83'
Замена
С. Умтити
️️️️
Л. Косиельни
81'
ГОЛ! 1:3!
Л. Курзава
Пас отдал
П. Погба
Замена
А. Белотти
️️️️
Эдер
75'
Замена
М. Верратти
️️️️
Д. Бонавентура
66'
63'
Замена
У. Дембеле
️️️️
А. Гризманн
63'
Замена
М. Сиссоко
️️️️
Б. Матюиди
Замена
А. Флоренци
️️️️
М. Де Шильо
58'
Замена
Д. Ругани
️️️️
А. Барцальи
46'
Замена
Р. Монтоливо
️️️️
Д. Де Росси
46'
46'
Замена
Д. Пайет
️️️️
А. Марсьяль
46'
Замена
А. Жиньяк
️️️️
О. Жиру
Замена
Д. Доннарумма
️️️️
Д. Буффон
46'
28'
ГОЛ! 1:2!
О. Жиру
ГОЛ! 1:1!
Г. Пелле
Пас отдал
Эдер
21'
17'
ГОЛ! 0:1!
А. Марсьяль
Пас отдал
П. Погба
4'
Желтая карточка
Д. Сидибе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Италия
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
3
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
0
Давиде Астори
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
2
Маттиа Де Шильо
ПЗ
16
Даниэле Де Росси
ОП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
18
Марко Пароло
ЦП
6
Антонио Кандрева
ПП
9
Грациано Пелле
ЦФ
17
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Франция
16
Стив Манданда
ВР
0
Лайвен Курзава
ЛЗ
21
Лоран Косиельни
ЦЗ
4
Рафаэль Варан
(К)
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
13
Н'Голо Канте
ОП
6
Поль Погба
ЦП
14
Блейз Матюиди
ЦП
11
Антони Марсьяль
ЛФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Италия
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Федерико Маркетти
ВР
15
Даниэле Ругани
ЦЗ
5
Анжело Огбонна
ЦЗ
3
Лука Антонелли
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
20
Федерико Бернардески
ПВ
9
Андреа Белотти
ЦФ
23
Маноло Габбиадини
ЦФ
17
Чиро Иммобиле
ЦФ
Франция
23
Альфонсе Ареоля
ВР
16
Бенуа Костиль
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
17
Адиль Рами
ЦЗ
5
Самуэль Умтити
ЦЗ
0
Себастьен Корчиа
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
8
Димитри Пайет
АП
7
Усман Дембеле
ПВ
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
0
Кевин Гамейро
ЦФ
4-1-3-2
1
Буффон
3
Кьеллини
0
Астори
15
Барцальи
2
Де Шильо
16
Де Росси
7
Бонавентура
18
Пароло
6
Кандрева
17
Эдер
9
Пелле
4-1-2-3
16
Манданда
19
Сидибе
21
Косиельни
4
Варан
0
Курзава
13
Канте
6
Погба
14
Матюиди
9
Жиру
7
Гризманн
11
Марсьяль
1
Буффон
1
Доннарумма
1
Доннарумма
1
Буффон
15
Барцальи
15
Ругани
15
Ругани
15
Барцальи
2
Де Шильо
24
Флоренци
24
Флоренци
2
Де Шильо
16
Де Росси
18
Монтоливо
18
Монтоливо
16
Де Росси
7
Бонавентура
6
Верратти
6
Верратти
7
Бонавентура
17
Эдер
9
Белотти
9
Белотти
17
Эдер
11
Марсьяль
8
Пайет
8
Пайет
11
Марсьяль
0
Курзава
3
Динь
3
Динь
0
Курзава
21
Косиельни
5
Умтити
5
Умтити
21
Косиельни
14
Матюиди
17
Сиссоко
17
Сиссоко
14
Матюиди
7
Гризманн
7
Дембеле
7
Дембеле
7
Гризманн
9
Жиру
10
Жиньяк
10
Жиньяк
9
Жиру
Остались в запасе
Италия
Франция
13
Федерико Маркетти
ВР
5
Анжело Огбонна
ЦЗ
3
Лука Антонелли
ЦЗ
20
Федерико Бернардески
ПВ
23
Маноло Габбиадини
ЦФ
17
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
23
Альфонсе Ареоля
ВР
16
Бенуа Костиль
ВР
17
Адиль Рами
ЦЗ
0
Себастьен Корчиа
ПЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
0
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Остались в запасе
13
Федерико Маркетти
ВР
5
Анжело Огбонна
ЦЗ
3
Лука Антонелли
ЦЗ
20
Федерико Бернардески
ПВ
23
Маноло Габбиадини
ЦФ
17
Чиро Иммобиле
ЦФ
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
16
Бенуа Костиль
ВР
17
Адиль Рами
ЦЗ
0
Себастьен Корчиа
ПЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
0
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Италия - Франция
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Информация о матче
Главный судья:
Бьорн Куйперс
(Олдензал)
Стадион:
Стад де Франс
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