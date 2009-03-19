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Расписание матчей
Металлист - Динамо К
Металлист - Динамо К: обзор матча 19 марта 2009
Металлист
19.03.2009, четверг, 20:00
Кубок УЕФА, 1/8 финала
3 : 2
Завершен
Динамо К
29'
В. Слюсар
56'
Жажа
72'
В. Слюсар
70'
Г. Саблич
79'
А. Березовчук (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Металлист - Динамо К
Замена
Юссуф
️️️️
А. Кравец
Замена
Зезето
️️️️
С. Валяев
ГОЛ в свои ворота! 3:2!
А. Березовчук
Замена
А. Березовчук
️️️️
В. Бордиян
ГОЛ! 3:1!
В. Слюсар
ГОЛ! 2:1!
Г. Саблич
Пас отдал
А. Алиев
Замена
О. Гусев
️️️️
А. Несмачный
Замена
М. Нинкович
️️️️
К. Корреа
Замена
Д. Олейник
️️️️
М. Девич
ГОЛ! 2:0!
Жажа
Желтая карточка
Т. Михалик
ГОЛ! 1:0!
В. Слюсар
Пас отдал
В. Асеведо
17'
Травма
Т. Михалик
Желтая карточка
П. Гуйе
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
37
Виталий Бордиян
ЛЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
2
Хонатан Майдана
ПЗ
0
Вальтер Асеведо
ЛП
15
Валентин Слюсар
ЦП
78
Сергей Валяев
ЦП
8
Эдмар
ПП
70
Жажа
ЦФ
32
Марко Девич
ЦФ
Динамо К
31
Станислав Богуш
ВР
5
Андрей Несмачный
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
0
Горан Саблич
ЦЗ
3
Бетао
ПЗ
88
Александр Алиев
ЛП
30
Бадр Эль Каддури
ЦП
77
Карлос Корреа
ЦП
26
Роман Еременко
ПП
0
Артем Милевский
ЦФ
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Металлист
23
Игорь Бажан
ВР
77
Андрей Конюшенко
ЛЗ
33
Евгений Селин
ЛЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
16
Денис Олейник
ЛВ
11
Сергей Барилко
ЦП
25
Зезето
ЦФ
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
24
Юссуф
ЦЗ
36
Милош Нинкович
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
0
Тибериу Гиоане
ЦП
20
Олег Гусев
ПП
3
Исмаэль Бангура
ЦФ
4-4-2
29
Горяинов
37
Бордиян
18
Гуйе
26
Обрадович
2
Майдана
0
Асеведо
15
Слюсар
78
Валяев
8
Эдмар
32
Девич
70
Жажа
4-4-2
31
Богуш
3
Бетао
17
Михалик
0
Саблич
5
Несмачный
26
Еременко
30
Эль Каддури
77
Корреа
88
Алиев
11
Кравец
0
Милевский
78
Валяев
25
Зезето
25
Зезето
78
Валяев
37
Бордиян
4
Березовчук
4
Березовчук
37
Бордиян
32
Девич
16
Олейник
16
Олейник
32
Девич
11
Кравец
24
Юссуф
24
Юссуф
11
Кравец
77
Корреа
36
Нинкович
36
Нинкович
77
Корреа
5
Несмачный
20
Гусев
20
Гусев
5
Несмачный
Остались в запасе
Металлист
Динамо К
11
Сергей Барилко
ЦП
23
Игорь Бажан
ВР
77
Андрей Конюшенко
ЛЗ
33
Евгений Селин
ЛЗ
1
Александр Шовковский
ВР
14
Сергей Кравченко
ЦП
0
Тибериу Гиоане
ЦП
3
Исмаэль Бангура
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
11
Сергей Барилко
ЦП
23
Игорь Бажан
ВР
77
Андрей Конюшенко
ЛЗ
33
Евгений Селин
ЛЗ
Остались в запасе
1
Александр Шовковский
ВР
14
Сергей Кравченко
ЦП
0
Тибериу Гиоане
ЦП
3
Исмаэль Бангура
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Металлист - Динамо К
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Лоран Дюамель
(Руан)
Помощники судьи:
Стефан Дюамель
Кристиан Туазон (оба - Франция)
Делегат:
Дэвид Блад (Ирландия)
Стадион:
ОСК Металлист
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