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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Анжи
Спартак - Анжи: обзор матча 12 марта 2017
Спартак
12.03.2017, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 19 тур
1 : 0
Завершен
Анжи
67'
А. Самедов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Анжи
Замена
Л. Мельгарехо
️️️️
А. Самедов
90'
+2
78'
Замена
Ш. Асильдаров
️️️️
А. Кацаев
Замена
А. Ещенко
️️️️
Маурисио
69'
ГОЛ! 1:0!
А. Самедов
Пас отдал
Д. Комбаров
67'
62'
Замена
Б. Хадарцев
️️️️
А. Прудников
Замена
Джано
️️️️
И. Попов
60'
57'
Желтая карточка
Г. Тетрашвили
47'
Желтая карточка
А. Хубулов
46'
Замена
А. Хубулов
️️️️
П. Яковлев
28'
Желтая карточка
П. Яковлев
3'
Желтая карточка
Т. Фибел
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
32
Артем Ребров
(К)
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
33
Маурисио
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
19
Александр Самедов
ЛВ
20
Фернандо
ОП
71
Ивелин Попов
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
29
Зе Луиш
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Анжи
1
Давид Юрченко
(К)
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
97
Томас Фибел
ЦЗ
3
Гурам Тетрашвили
ПЗ
99
Аяз Гулиев
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
28
Филипп Будковский
ЦФ
89
Александр Прудников
ЦФ
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
7
Джано
АП
88
Денис Давыдов
ЦФ
Анжи
1
Александр Фильцов
ВР
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
31
Сергей Каретник
ПП
88
Арсен Хубулов
ПП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
4-1-2-2-1
32
Ребров
23
Комбаров
35
Таски
2
Кутепов
33
Маурисио
20
Фернандо
71
Попов
47
Зобнин
19
Самедов
10
Промес
29
Зе Луиш
3-2-2-1-2
1
Юрченко
92
Брызгалов
2
Жиров
97
Фибел
3
Тетрашвили
5
Мусалов
10
Кацаев
99
Гулиев
91
Яковлев
89
Прудников
28
Будковский
19
Самедов
10
Мельгарехо
10
Мельгарехо
19
Самедов
33
Маурисио
38
Ещенко
38
Ещенко
33
Маурисио
71
Попов
7
Джано
7
Джано
71
Попов
89
Прудников
10
Хадарцев
10
Хадарцев
89
Прудников
91
Яковлев
88
Хубулов
88
Хубулов
91
Яковлев
10
Кацаев
9
Асильдаров
9
Асильдаров
10
Кацаев
Остались в запасе
Спартак
Анжи
57
Александр Селихов
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
88
Денис Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
1
Александр Фильцов
ВР
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
31
Сергей Каретник
ПП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
Остались в запасе
57
Александр Селихов
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
88
Денис Давыдов
ЦФ
Остались в запасе
1
Александр Фильцов
ВР
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
31
Сергей Каретник
ПП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
Главный тренер
Массимо Каррера
Статистика матча Спартак - Анжи
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Помощники судьи:
Алексей Стипиди (Краснодар)
Дмитрий Колосков (Уфа)
Резервный судья:
Василий Казарцев (Санкт-Петербург)
Инспектор:
Александр Гончар (Сочи)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
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