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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Краснодар
Локомотив - Краснодар: обзор матча 13 марта 2017
Локомотив
13.03.2017, понедельник, 19:30
Россия. Премьер-лига, 19 тур
1 : 2
Завершен
Краснодар
36'
В. Игнатьев
56'
П. Мамаев
64'
Вандерсон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Краснодар
90'
+5
Желтая карточка
А. Синицын
90'
Травма
Т. Окриашвили
73'
Замена
Т. Окриашвили
️️️️
В. Классон
65'
Замена
Ш. Каборе
️️️️
М. Перейра
64'
ГОЛ! 1:2!
Вандерсон
Пас отдал
В. Классон
Замена
А. Коломейцев
️️️️
В. Игнатьев
62'
56'
ГОЛ! 1:1!
П. Мамаев
Пас отдал
Ю. Газинский
55'
Замена
П. Мамаев
️️️️
И. Жигулев
ГОЛ! 1:0!
В. Игнатьев
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
29
Виталий Денисов
ЛАЗ
14
Ведран Чорлука
(К)
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
55
Ренат Янбаев
ПАЗ
27
Игорь Денисов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
11
Майкон
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
4
Андреас Гранквист
(К)
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
49
Роман Шишкин
ОП
10
Илья Жигулев
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
10
Маурисио Перейра
ПП
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Локомотив
1
Антон Коченков
ВР
31
Илья Абаев
ВР
17
Тарас Михалик
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
57
Артем Галаджан
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Краснодар
33
Станислав Крицюк
ВР
16
Денис Адамов
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
22
Жоаозиньо
ЛП
77
Шарль Каборе
ОП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
30
Торнике Окриашвили
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
27
Николай Комличенко
ЦФ
4-3-1-1-1
1
Гилерме
14
Чорлука
39
Пейчинович
4
Кверквелия
20
Игнатьев
29
Денисов
27
Денисов
55
Янбаев
99
Фернандеш
59
Миранчук
11
Майкон
4-1-3-1-1
88
Синицын
17
Калешин
4
Гранквист
5
Налдо
2
Рамирес
49
Шишкин
10
Перейра
18
Газинский
10
Жигулев
7
Классон
14
Вандерсон
20
Игнатьев
18
Коломейцев
18
Коломейцев
20
Игнатьев
10
Перейра
77
Каборе
77
Каборе
10
Перейра
7
Классон
30
Окриашвили
30
Окриашвили
7
Классон
10
Жигулев
10
Мамаев
10
Мамаев
10
Жигулев
Остались в запасе
Локомотив
Краснодар
57
Артем Галаджан
ЦФ
1
Антон Коченков
ВР
31
Илья Абаев
ВР
17
Тарас Михалик
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
33
Станислав Крицюк
ВР
16
Денис Адамов
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
22
Жоаозиньо
ЛП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Остались в запасе
57
Артем Галаджан
ЦФ
1
Антон Коченков
ВР
31
Илья Абаев
ВР
17
Тарас Михалик
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Остались в запасе
33
Станислав Крицюк
ВР
16
Денис Адамов
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
22
Жоаозиньо
ЛП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Игорь Шалимов
Статистика матча Локомотив - Краснодар
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Помощники судьи:
Николай Богач (Люберцы)
Арам Петросян (Бронницы)
Резервный судья:
Николай Волошин (Смоленск)
Инспектор:
Николай Иванов (Санкт-Петербург)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
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