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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - Локомотив
Крылья Советов - Локомотив: обзор матча 05 марта 2017
Крылья Советов
05.03.2017, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 18 тур
0 : 3
Завершен
Локомотив
60'
Ари
68'
Ари
88'
А. Миранчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Локомотив
90'
Замена
А. Коломейцев
️️️️
А. Миранчук
88'
ГОЛ! 0:3!
А. Миранчук
Пас отдал
И. Денисов
Замена
С. Мияилович
️️️️
Ш. Бато
83'
75'
Замена
Майкон
️️️️
Ари
Замена
Б. Садик
️️️️
А. Глеб
68'
68'
ГОЛ! 0:2!
Ари
Пас отдал
М. Фернандеш
61'
Замена
В. Игнатьев
️️️️
Д. Баринов
60'
ГОЛ! 0:1!
Ари
Пас отдал
А. Миранчук
Замена
П. Кудряшов
️️️️
А. Чочиев
56'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Георгий Лория
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
23
Милан Родич
ЛЗ
30
Надсон
ЦЗ
4
Шелдон Бато
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
44
Евгений Башкиров
ОП
11
Александр Глеб
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Локомотив
1
Гилерме
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
29
Виталий Денисов
ЛЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
27
Игорь Денисов
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Крылья Советов
88
Виталий Шильников
ВР
14
Евгений Конюхов
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
5
Вячеслав Зинков
ЦП
22
Срджан Мияилович
ЦП
14
Сандро Цвейба
ЦП
29
Павел Кудряшов
ПВ
98
Илья Визнович
ЦФ
9
Берат Садик
ЦФ
Локомотив
31
Илья Абаев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
17
Тарас Михалик
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
18
Александр Коломейцев
ЦП
57
Артем Галаджан
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
11
Майкон
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Лория
30
Надсон
4
Бато
3
Гаджибеков
23
Родич
44
Башкиров
33
Ятченко
11
Глеб
17
Зуев
11
Чочиев
8
Паскуато
3-4-1-1-1
1
Гилерме
39
Пейчинович
14
Чорлука
4
Кверквелия
55
Янбаев
27
Денисов
6
Баринов
29
Денисов
99
Фернандеш
59
Миранчук
39
Ари
11
Чочиев
29
Кудряшов
29
Кудряшов
11
Чочиев
4
Бато
22
Мияилович
22
Мияилович
4
Бато
11
Глеб
9
Садик
9
Садик
11
Глеб
6
Баринов
20
Игнатьев
20
Игнатьев
6
Баринов
59
Миранчук
18
Коломейцев
18
Коломейцев
59
Миранчук
39
Ари
11
Майкон
11
Майкон
39
Ари
Остались в запасе
Крылья Советов
Локомотив
98
Илья Визнович
ЦФ
88
Виталий Шильников
ВР
14
Евгений Конюхов
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
5
Вячеслав Зинков
ЦП
14
Сандро Цвейба
ЦП
Главный тренер
Вадим Скрипченко
57
Артем Галаджан
ЦФ
31
Илья Абаев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
17
Тарас Михалик
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
98
Илья Визнович
ЦФ
88
Виталий Шильников
ВР
14
Евгений Конюхов
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
5
Вячеслав Зинков
ЦП
14
Сандро Цвейба
ЦП
Остались в запасе
57
Артем Галаджан
ЦФ
31
Илья Абаев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
17
Тарас Михалик
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Крылья Советов - Локомотив
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону)
Роман Усачев (Ростов-на-Дону)
Резервный судья:
Александр Борисов (Самара)
Инспектор:
Тарас Безубяк (Санкт-Петербург)
Стадион:
Нефтяник
Где смотреть матч:
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