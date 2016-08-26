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РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - Уфа
Крылья Советов - Уфа: обзор матча 26 августа 2016
Крылья Советов
26.08.2016, пятница, 18:30
Россия. Премьер-лига, 5 тур
0 : 1
Завершен
Уфа
83'
С. Игбун (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Уфа
90'
+4
Желтая карточка
Г. Шелия
88'
Вторая желтая
П. Аликин
86'
Желтая карточка
В. Кротов
Замена
С. Корниленко
️️️️
Надсон
85'
83'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
С. Игбун
Замена
К. Паскуато
️️️️
С. Ткачев
79'
79'
Замена
В. Кротов
️️️️
А. Засеев
75'
Замена
К. Фатай
️️️️
И. Абдулавов
69'
Замена
О. Ваньек
️️️️
В. Зубарев
Желтая карточка
А. Чочиев
66'
65'
Желтая карточка
В. Зубарев
61'
Желтая карточка
П. Аликин
Замена
Д. Мбакогу
️️️️
Д. Бруно
52'
50'
Желтая карточка
Д. Стоцкий
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Георгий Лория
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
30
Надсон
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
9
Джанни Бруно
ЦФ
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Уфа
88
Гиорги Шелия
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
60
Владимир Зубарев
ОП
87
Игорь Безденежных
ЦП
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Крылья Советов
1
Максим Павлов
ВР
14
Евгений Конюхов
ВР
4
Шелдон Бато
ЦЗ
98
Илья Визнович
ЦФ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
10
Джерри Мбакогу
ЦФ
Уфа
99
Андрей Лунев
ВР
13
Диего Лопес
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
10
Марсиньо
ЛП
72
Андрей Батютин
ЛВ
90
Ондрей Ваньек
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
10
Иван Обляков
АП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
7
Кеинде Фатай
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Лория
23
Родич
0
Таранов
25
Концедалов
30
Надсон
44
Башкиров
15
Цаллагов
11
Ткачев
11
Чочиев
18
Яхович
9
Бруно
3-4-1-2
88
Шелия
3
Аликин
4
Никитин
5
Васин
33
Сухов
13
Засеев
60
Зубарев
89
Стоцкий
87
Безденежных
44
Игбун
99
Абдулавов
30
Надсон
12
Корниленко
12
Корниленко
30
Надсон
11
Ткачев
8
Паскуато
8
Паскуато
11
Ткачев
9
Бруно
10
Мбакогу
10
Мбакогу
9
Бруно
13
Засеев
57
Кротов
57
Кротов
13
Засеев
60
Зубарев
90
Ваньек
90
Ваньек
60
Зубарев
99
Абдулавов
7
Фатай
7
Фатай
99
Абдулавов
Остались в запасе
Крылья Советов
Уфа
98
Илья Визнович
ЦФ
1
Максим Павлов
ВР
14
Евгений Конюхов
ВР
4
Шелдон Бато
ЦЗ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
72
Андрей Батютин
ЛВ
99
Андрей Лунев
ВР
13
Диего Лопес
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
10
Марсиньо
ЛП
10
Иван Обляков
АП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
98
Илья Визнович
ЦФ
1
Максим Павлов
ВР
14
Евгений Конюхов
ВР
4
Шелдон Бато
ЦЗ
Остались в запасе
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
72
Андрей Батютин
ЛВ
99
Андрей Лунев
ВР
13
Диего Лопес
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
10
Марсиньо
ЛП
10
Иван Обляков
АП
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Крылья Советов - Уфа
1
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Помощники судьи:
Егор Болховитин (Ленинградская область)
Константин Шаламберидзе (Москва)
Резервный судья:
Александр Борисов (Самара)
Инспектор:
Сергей Зуев (Москва)
Стадион:
Металлург
Где смотреть матч:
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