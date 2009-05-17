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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Томь - Спартак
Томь - Спартак: обзор матча 17 мая 2009
Томь
17.05.2009, воскресенье, 12:30
Россия. Премьер-лига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Спартак
26'
А. Харитонов
33'
А. Дзюба
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Спартак
Замена
Н. Немет
️️️️
С. Корниленко
+3
Желтая карточка
Д. Бояринцев
Замена
А. Павленко
️️️️
В. Быстров
Замена
А. Радосавлевич
️️️️
В. Янотовский
Замена
С. Ковальчук
️️️️
А. Дзюба
Замена
В. Дядюн
️️️️
А. Харитонов
Замена
Н. Баженов
️️️️
И. Саенко
Желтая карточка
Д. Мичков
ГОЛ! 1:1!
А. Дзюба
Пас отдал
Алекс
ГОЛ! 1:0!
А. Харитонов
Пас отдал
С. Корниленко
18'
Желтая карточка
В. Быстров
Желтая карточка
А. Харитонов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
35
Сергей Парейко
ВР
55
Сергей Скобляков
ЛЗ
24
Дмитрий Смирнов
ЦЗ
37
Джордже Йокич
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
4
Василий Янотовский
ЦП
66
Дмитрий Мичков
ЦП
10
Горан Мазнов
АП
33
Валерий Климов
(К)
ПП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Спартак
35
Сослан Джанаев
ВР
30
Малик Фатхи
ЛЗ
25
Мартин Йиранек
(К)
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
7
Денис Бояринцев
ПЗ
10
Иван Саенко
ЛП
12
Алекс
ЦП
5
Кариока
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
11
Веллитон
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Сергей Родионов
Томь
16
Алексей Поляков
ВР
26
Виктор Строев
ПЗ
12
Александар Радосавлевич
ЦП
3
Сергей Голяткин
АП
0
Норберт Немет
АП
26
Антон Архипов
ЦФ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Спартак
1
Стипе Плетикоса
ВР
3
Клементе Хуан Родригес
ЛЗ
20
Игнас Дедура
ЦЗ
39
Сергей Ковальчук
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
32
Никита Баженов
ПП
4-4-1-1
35
Парейко
55
Скобляков
24
Смирнов
37
Йокич
21
Катынсус
83
Харитонов
4
Янотовский
66
Мичков
33
Климов
10
Мазнов
12
Корниленко
4-4-2
35
Джанаев
7
Бояринцев
25
Йиранек
39
Штранцль
30
Фатхи
34
Быстров
12
Алекс
5
Кариока
10
Саенко
22
Дзюба
11
Веллитон
4
Янотовский
12
Радосавлевич
12
Радосавлевич
4
Янотовский
12
Корниленко
0
Немет
0
Немет
12
Корниленко
83
Харитонов
17
Дядюн
17
Дядюн
83
Харитонов
22
Дзюба
39
Ковальчук
39
Ковальчук
22
Дзюба
34
Быстров
8
Павленко
8
Павленко
34
Быстров
10
Саенко
32
Баженов
32
Баженов
10
Саенко
Остались в запасе
Томь
Спартак
16
Алексей Поляков
ВР
26
Виктор Строев
ПЗ
3
Сергей Голяткин
АП
26
Антон Архипов
ЦФ
1
Стипе Плетикоса
ВР
3
Клементе Хуан Родригес
ЛЗ
20
Игнас Дедура
ЦЗ
34
Ренат Сабитов
ЦП
Главный тренер
Сергей Родионов
Остались в запасе
16
Алексей Поляков
ВР
26
Виктор Строев
ПЗ
3
Сергей Голяткин
АП
26
Антон Архипов
ЦФ
Остались в запасе
1
Стипе Плетикоса
ВР
3
Клементе Хуан Родригес
ЛЗ
20
Игнас Дедура
ЦЗ
34
Ренат Сабитов
ЦП
Главный тренер
Сергей Родионов
Статистика матча Томь - Спартак
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Николай Иванов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Н. Голубев (Санкт-Петербург)
О. Целовальников (Астрахань)
Делегат:
Э. Лакомов (Азов)
Стадион:
Труд
Посещаемость:
14000 из 15000 зрителей (93%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 12:15 (прямая); "Спорт" 12:25 (прямая)
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