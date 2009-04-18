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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Томь - Спартак-Нальчик
Томь - Спартак-Нальчик: обзор матча 18 апреля 2009
Томь
18.04.2009, суббота, 12:30
Россия. Премьер-лига, 5 тур
1 : 0
Завершен
Спартак-Нальчик
77'
С. Корниленко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Спартак-Нальчик
Желтая карточка
С. Парейко
+3
Замена
В. Янотовский
️️️️
С. Скобляков
Замена
К. Берхамов
️️️️
А. Фелипе
ГОЛ! 1:0!
С. Корниленко
Пас отдал
Г. Мазнов
Замена
В. Волков
️️️️
А. Харитонов
Замена
М. Дзахмишев
️️️️
А. Концевой
Замена
С. Корниленко
️️️️
А. Радосавлевич
Желтая карточка
А. Иванов
Замена
Г. Гогуа
️️️️
М. Бикмаев
Желтая карточка
В. Кисенков
Желтая карточка
А. Концевой
Желтая карточка
А. Харитонов
Желтая карточка
А. Фелипе
13'
Желтая карточка
М. Бикмаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
35
Сергей Парейко
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
24
Дмитрий Смирнов
ЦЗ
37
Джордже Йокич
ПЗ
33
Валерий Климов
ЛП
66
Дмитрий Мичков
ОП
12
Александар Радосавлевич
ЦП
55
Сергей Скобляков
ЦП
83
Александр Харитонов
ПП
10
Горан Мазнов
ЦФ
Спартак-Нальчик
1
Дмитрий Хомич
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
15
Владимир Кисенков
ЦЗ
25
Александр Амисулашвили
ЦЗ
20
Миодраг Джудович
ПЗ
75
Марат Бикмаев
ЛП
31
Леандро
ОП
15
Аслан Машуков
ЦП
13
Казбек Гетериев
ПП
18
Альмейда Фелипе
ЦФ
80
Артем Концевой
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
Томь
16
Алексей Поляков
ВР
26
Виктор Строев
ПЗ
4
Василий Янотовский
ЦП
11
Виталий Волков
АП
3
Сергей Голяткин
АП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
26
Антон Архипов
ЦФ
Спартак-Нальчик
22
Деян Радич
ВР
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
7
Гогита Гогуа
ЛП
11
Марат Дзахмишев
ЛП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
11
Роман Концедалов
ЦП
19
Арсен Гошоков
ЦФ
4-1-4-1
35
Парейко
59
Иванов
21
Катынсус
24
Смирнов
37
Йокич
66
Мичков
33
Климов
12
Радосавлевич
55
Скобляков
83
Харитонов
10
Мазнов
4-1-3-2
1
Хомич
20
Джудович
15
Кисенков
25
Амисулашвили
33
Ятченко
31
Леандро
13
Гетериев
15
Машуков
75
Бикмаев
80
Концевой
18
Фелипе
55
Скобляков
4
Янотовский
4
Янотовский
55
Скобляков
83
Харитонов
11
Волков
11
Волков
83
Харитонов
12
Радосавлевич
12
Корниленко
12
Корниленко
12
Радосавлевич
75
Бикмаев
7
Гогуа
7
Гогуа
75
Бикмаев
80
Концевой
11
Дзахмишев
11
Дзахмишев
80
Концевой
18
Фелипе
7
Берхамов
7
Берхамов
18
Фелипе
Остались в запасе
Томь
Спартак-Нальчик
16
Алексей Поляков
ВР
26
Виктор Строев
ПЗ
3
Сергей Голяткин
АП
26
Антон Архипов
ЦФ
22
Деян Радич
ВР
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
11
Роман Концедалов
ЦП
19
Арсен Гошоков
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
Остались в запасе
16
Алексей Поляков
ВР
26
Виктор Строев
ПЗ
3
Сергей Голяткин
АП
26
Антон Архипов
ЦФ
Остались в запасе
22
Деян Радич
ВР
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
11
Роман Концедалов
ЦП
19
Арсен Гошоков
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
Статистика матча Томь - Спартак-Нальчик
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
В. Семенов (Гатчина)
И. Лапидус (Элиста)
Делегат:
Г.Куличенков (Тула)
Стадион:
Труд
Посещаемость:
9000 из 15000 зрителей (60%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 12:15 (прямая)
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