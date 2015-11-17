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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Россия - Хорватия
Россия - Хорватия: обзор матча 17 ноября 2015
Россия
17.11.2015, вторник, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 3
Завершен
Хорватия
14'
Ф. Смолов
56'
Н. Калинич
59'
М. Брозович
81'
М. Манджукич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Россия - Хорватия
90'
+1
Замена
И. Варгич
️️️️
Л. Калинич
Замена
С. Игнашевич
️️️️
В. Васин
89'
87'
Замена
А. Крамарич
️️️️
М. Манджукич
81'
ГОЛ! 1:3!
М. Манджукич
Пас отдал
Ш. Врсалько
74'
Замена
Г. Милович
️️️️
Н. Калинич
Замена
П. Мамаев
️️️️
Д. Глушаков
71'
Замена
А. Дзюба
️️️️
Д. Черышев
69'
Замена
И. Новосельцев
️️️️
Д. Комбаров
64'
Замена
В. Игнатьев
️️️️
А. Ионов
63'
59'
ГОЛ! 1:2!
М. Брозович
56'
ГОЛ! 1:1!
Н. Калинич
Пас отдал
Ш. Врсалько
46'
Замена
Ш. Врсалько
️️️️
Д. Срна
Замена
А. Ребров
️️️️
Ю. Лодыгин
46'
35'
Желтая карточка
Д. Вида
27'
Желтая карточка
И. Перишич
ГОЛ! 1:0!
Ф. Смолов
Пас отдал
А. Ионов
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Россия
12
Юрий Лодыгин
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
5
Андрей Семенов
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
3
Роман Шишкин
ПЗ
6
Денис Черышев
ЛВ
7
Артур Юсупов
ЦП
8
Денис Глушаков
ЦП
15
Роман Широков
(К)
ЦП
20
Алексей Ионов
ПВ
9
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Хорватия
12
Ловре Калинич
ВР
8
Иван Мочинич
ЛЗ
3
Марко Лешкович
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
11
Дарио Срна
(К)
ПЗ
22
Йосип Пиварич
ЛП
14
Иван Перишич
ЛВ
11
Марсело Брозович
ОП
19
Милан Бадель
ЦП
16
Никола Калинич
ЦФ
17
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
Россия
16
Артем Ребров
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
3
Иван Новосельцев
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
3
Владислав Игнатьев
ПЗ
2
Олег Кузьмин
ПЗ
7
Игорь Денисов
ОП
9
Алан Дзагоев
ЦП
11
Павел Мамаев
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Хорватия
1
Иван Варгич
ВР
5
Горан Милович
ЦЗ
2
Шиме Врсалько
ПЗ
18
Ивица Олич
ЦФ
9
Андрей Крамарич
ЦФ
4-3-2-1
12
Лодыгин
23
Комбаров
5
Семенов
5
Васин
3
Шишкин
7
Юсупов
8
Глушаков
15
Широков
6
Черышев
20
Ионов
9
Смолов
4-1-2-1-2
12
Калинич
11
Срна
3
Лешкович
21
Вида
8
Мочинич
11
Брозович
19
Бадель
22
Пиварич
14
Перишич
17
Манджукич
16
Калинич
12
Лодыгин
16
Ребров
16
Ребров
12
Лодыгин
23
Комбаров
3
Новосельцев
3
Новосельцев
23
Комбаров
5
Васин
4
Игнашевич
4
Игнашевич
5
Васин
20
Ионов
3
Игнатьев
3
Игнатьев
20
Ионов
8
Глушаков
11
Мамаев
11
Мамаев
8
Глушаков
6
Черышев
22
Дзюба
22
Дзюба
6
Черышев
16
Калинич
5
Милович
5
Милович
16
Калинич
12
Калинич
1
Варгич
1
Варгич
12
Калинич
11
Срна
2
Врсалько
2
Врсалько
11
Срна
17
Манджукич
9
Крамарич
9
Крамарич
17
Манджукич
Остались в запасе
Россия
Хорватия
18
Юрий Жирков
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
2
Олег Кузьмин
ПЗ
7
Игорь Денисов
ОП
9
Алан Дзагоев
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
18
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
Остались в запасе
18
Юрий Жирков
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
2
Олег Кузьмин
ПЗ
7
Игорь Денисов
ОП
9
Алан Дзагоев
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
Остались в запасе
18
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Анте Чачич
Статистика матча Россия - Хорватия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Помощники судьи:
Кано Фредерик (Франция) Дану Николя (Франция)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
1 канал
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