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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ливерпуль - Реал
Ливерпуль - Реал: обзор матча 10 марта 2009
Ливерпуль
10.03.2009, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, 1/8 финала
4 : 0
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Реал
16'
Ф. Торрес
29'
С. Джеррард (П)
47'
С. Джеррард
89'
А. Доссена
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Реал
ГОЛ! 4:0!
А. Доссена
Пас отдал
Х. Маскерано
Желтая карточка
А. Доссена
Замена
А. Доссена
️️️️
Ф. Торрес
Замена
Гути
️️️️
Ф. Гаго
Замена
Д. Спиринг
️️️️
С. Джеррард
Замена
Р. ван дер Ваарт
️️️️
Ф. Каннаваро
Желтая карточка
Марсело
Замена
Л. Лейва
️️️️
Х. Алонсо
ГОЛ! 3:0!
С. Джеррард
Пас отдал
Р. Бабел
Замена
Марсело
️️️️
А. Роббен
Желтая карточка
Х. Маскерано
ГОЛ с пенальти! 2:0!
С. Джеррард
Желтая карточка
Г. Хайнце
Желтая карточка
С. Джеррард
17'
Желтая карточка
Пепе
ГОЛ! 1:0!
Ф. Торрес
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
6
Фабио Аурелио
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
8
Райан Бабел
ЛВ
3
Хаби Алонсо
ОП
14
Хавьер Маскерано
ОП
8
Стивен Джеррард
АП
7
Дирк Кейт
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
5
Габриэль Хайнце
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
0
Фабио Каннаваро
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
10
Уэсли Снейдер
ЛП
19
Лассана Диарра
ЦП
5
Фернандо Гаго
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Рауль
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Ливерпуль
12
Диего Кавальери
ВР
4
Сами Хююпя
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
6
Лукас Лейва
ЦП
8
Джей Спиринг
ЦП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Реал
25
Ежи Дудек
ВР
12
Марсело
ЛЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
14
Гути
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
16
Хавьер Савиола
ЦФ
4-2-3-1
25
Рейна
6
Аурелио
37
Шкртел
23
Каррагер
5
Арбелоа
3
Алонсо
14
Маскерано
8
Бабел
8
Джеррард
7
Кейт
9
Торрес
4-4-2
12
Касильяс
3
Пепе
0
Каннаваро
93
Рамос
5
Хайнце
10
Роббен
19
Диарра
5
Гаго
10
Снейдер
7
Рауль
9
Игуаин
9
Торрес
3
Доссена
3
Доссена
9
Торрес
3
Алонсо
6
Лейва
6
Лейва
3
Алонсо
8
Джеррард
8
Спиринг
8
Спиринг
8
Джеррард
10
Роббен
12
Марсело
12
Марсело
10
Роббен
5
Гаго
14
Гути
14
Гути
5
Гаго
0
Каннаваро
8
ван дер Ваарт
8
ван дер Ваарт
0
Каннаваро
Остались в запасе
Ливерпуль
Реал
12
Диего Кавальери
ВР
4
Сами Хююпя
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
25
Ежи Дудек
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Остались в запасе
12
Диего Кавальери
ВР
4
Сами Хююпя
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Остались в запасе
25
Ежи Дудек
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Хуанде Рамос
Статистика матча Ливерпуль - Реал
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Франк Де Блекере
(Оденарде)
Помощники судьи:
Петер Херманс
Данни Хуэнс (оба - Бельгия)
Делегат:
Загер Герхард (Швеция)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 22:30 (прямая); "Спорт" 00:45 (в записи)
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