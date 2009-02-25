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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Реал - Ливерпуль
Реал - Ливерпуль: обзор матча 25 февраля 2009
Реал
25.02.2009, среда, 22:45
Лига Чемпионов, 1/8 финала
0 : 1
Ответный матч – 0 : 4
Завершен
Ливерпуль
81'
Й. Бенаюн
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Ливерпуль
+2
Замена
Л. Лейва
️️️️
Д. Кейт
Замена
С. Джеррард
️️️️
А. Риера
Желтая карточка
Ф. Гаго
Желтая карточка
А. Риера
ГОЛ! 0:1!
Й. Бенаюн
Пас отдал
Ф. Аурелио
Желтая карточка
Х. Маскерано
Замена
Р. Бабел
️️️️
Ф. Торрес
Желтая карточка
Ф. Торрес
Желтая карточка
Ф. Каннаваро
Замена
Гути
️️️️
Марсело
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
5
Габриэль Хайнце
ЛЗ
12
Марсело
ЛЗ
0
Фабио Каннаваро
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
5
Фернандо Гаго
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Рауль
(К)
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
6
Фабио Аурелио
ЛЗ
23
Джейми Каррагер
(К)
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
77
Альберт Риера
ЛВ
14
Хавьер Маскерано
ОП
3
Хаби Алонсо
ОП
7
Дирк Кейт
АП
51
Йосси Бенаюн
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Реал
25
Ежи Дудек
ВР
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
14
Гути
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Ливерпуль
12
Диего Кавальери
ВР
4
Сами Хююпя
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
8
Стивен Джеррард
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
8
Райан Бабел
ЦФ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
3-2-3-2
12
Касильяс
0
Каннаваро
3
Пепе
93
Рамос
12
Марсело
5
Хайнце
19
Диарра
5
Гаго
10
Роббен
7
Рауль
9
Игуаин
4-2-3-1
25
Рейна
5
Арбелоа
23
Каррагер
37
Шкртел
6
Аурелио
14
Маскерано
3
Алонсо
51
Бенаюн
7
Кейт
77
Риера
9
Торрес
12
Марсело
14
Гути
14
Гути
12
Марсело
77
Риера
8
Джеррард
8
Джеррард
77
Риера
7
Кейт
6
Лейва
6
Лейва
7
Кейт
9
Торрес
8
Бабел
8
Бабел
9
Торрес
Остались в запасе
Реал
Ливерпуль
25
Ежи Дудек
ВР
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
10
Уэсли Снейдер
АП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
12
Диего Кавальери
ВР
4
Сами Хююпя
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
25
Ежи Дудек
ВР
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
10
Уэсли Снейдер
АП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Остались в запасе
12
Диего Кавальери
ВР
4
Сами Хююпя
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Реал - Ливерпуль
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Роберто Розетти
(Турин)
Помощники судьи:
А. АверьяновПаоло Кальканьо
Кристиано Копелли (оба -Италия)
Делегат:
Ioan Angelo Lupescu (Румыния)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 22:30 (прямая); "Спорт" 00:45 (в записи)
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