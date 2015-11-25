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Лига чемпионов 2026/2027
Ювентус - Манчестер Сити
Ювентус - Манчестер Сити: обзор матча 25 ноября 2015
Ювентус
25.11.2015, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа D, 5 тур
1 : 0
Завершен
Манчестер Сити
18'
М. Манджукич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Манчестер Сити
Замена
Х. Куадрадо
️️️️
П. Дибала
82'
81'
Замена
В. Кабальеро
️️️️
Д. Харт
Замена
П. Эвра
️️️️
А. Сандро
78'
69'
Желтая карточка
Б. Санья
69'
Желтая карточка
Х. Навас
69'
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
С. Агуэро
60'
Замена
Ф. Делф
️️️️
Фернандиньо
Замена
А. Мората
️️️️
М. Манджукич
55'
35'
Желтая карточка
Фернандиньо
ГОЛ! 1:0!
М. Манджукич
Пас отдал
А. Сандро
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
10
Клаудио Маркизио
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Фернандо
ОП
42
Яя Туре
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Ювентус
33
Нето
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
99
Марио Лемина
ОП
7
Хуан Куадрадо
ПП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
18
Фабиан Делф
ЦП
43
Берсант Целина
АП
3-2-3-2
1
Буффон
15
Барцальи
14
Кьеллини
19
Бонуччи
26
Сандро
2
Лихтштайнер
10
Маркизио
8
Погба
27
Стураро
9
Манджукич
21
Дибала
3-3-2-1-1
1
Харт
3
Санья
2
Демичелис
30
Отаменди
16
Навас
5
Фернандо
3
Клиши
42
Туре
5
Фернандиньо
11
Де Брюйне
10
Агуэро
21
Дибала
7
Куадрадо
7
Куадрадо
21
Дибала
26
Сандро
27
Эвра
27
Эвра
26
Сандро
9
Манджукич
21
Мората
21
Мората
9
Манджукич
1
Харт
13
Кабальеро
13
Кабальеро
1
Харт
5
Фернандиньо
18
Делф
18
Делф
5
Фернандиньо
10
Агуэро
19
Стерлинг
19
Стерлинг
10
Агуэро
Остались в запасе
Ювентус
Манчестер Сити
33
Нето
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
99
Марио Лемина
ОП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
43
Берсант Целина
АП
11
Александар Коларов
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
33
Нето
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
99
Марио Лемина
ОП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Остались в запасе
43
Берсант Целина
АП
11
Александар Коларов
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Ювентус - Манчестер Сити
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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