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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ЦСКА - ПСВ
ЦСКА - ПСВ: обзор матча 30 сентября 2015
ЦСКА
30.09.2015, среда, 21:45
Лига чемпионов, группа B, 2 тур
3 : 2
Завершен
ПСВ
7'
А. Муса
20'
С. Думбия
36'
С. Думбия (П)
60'
М. Лестьенн
68'
М. Лестьенн
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - ПСВ
Замена
К. Панченко
️️️️
С. Думбия
90'
+2
89'
Замена
Р. Влут
️️️️
А. Махер
Желтая карточка
Г. Щенников
85'
80'
Вторая желтая
С. Ариас
77'
Замена
Г. Перейро
️️️️
М. Лестьенн
77'
Замена
С. Поульсен
️️️️
Д. Бренет
68'
ГОЛ! 3:2!
М. Лестьенн
Пас отдал
А. Махер
Замена
Г. Миланов
️️️️
З. Тошич
66'
Замена
Р. Еременко
️️️️
Б. Натхо
66'
60'
ГОЛ! 3:1!
М. Лестьенн
Пас отдал
А. Махер
Пенальти не реализован!
С. Думбия
44'
43'
Желтая карточка
С. Ариас
ГОЛ с пенальти! 3:0!
С. Думбия
36'
35'
Желтая карточка
Й. Зут
ГОЛ! 2:0!
С. Думбия
Пас отдал
М. Фернандес
20'
16'
Желтая карточка
Ю. Локадия
ГОЛ! 1:0!
А. Муса
Пас отдал
З. Тошич
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
19
Понтус Вернблум
ОП
10
Бибрас Натхо
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
18
Зоран Тошич
ПВ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
ПСВ
41
Йерун Зут
ВР
15
Эктор Морено
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
6
Адам Махер
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
19
Александр Цауня
ОП
17
Георгий Миланов
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
ПСВ
22
Ремко Пасвер
ВР
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
26
Гастон Перейро
ЦП
6
Стейн Схаарс
ЦП
20
Рай Влут
ЦФ
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
4-1-2-2-1
35
Акинфеев
42
Щенников
4
Игнашевич
6
Березуцкий
6
Фернандес
19
Вернблум
10
Натхо
66
Дзагоев
7
Муса
18
Тошич
22
Думбия
4-1-2-3
41
Зут
4
Ариас
15
Морено
25
Брума
30
Бренет
20
Хендрикс
6
Махер
24
Проппер
17
Лестьенн
9
Локадия
7
Нарсинг
18
Тошич
17
Миланов
17
Миланов
18
Тошич
10
Натхо
26
Еременко
26
Еременко
10
Натхо
22
Думбия
8
Панченко
8
Панченко
22
Думбия
6
Махер
20
Влут
20
Влут
6
Махер
30
Бренет
7
Поульсен
7
Поульсен
30
Бренет
17
Лестьенн
26
Перейро
26
Перейро
17
Лестьенн
Остались в запасе
ЦСКА
ПСВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
19
Александр Цауня
ОП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
22
Ремко Пасвер
ВР
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
6
Стейн Схаарс
ЦП
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
19
Александр Цауня
ОП
Остались в запасе
22
Ремко Пасвер
ВР
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
6
Стейн Схаарс
ЦП
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Филлип Коку
Статистика матча ЦСКА - ПСВ
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
НТВ, НТВ-Плюс Футбол
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