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Динамо Загреб - Скендербеу
Динамо Загреб - Скендербеу: обзор матча 25 августа 2015
Динамо Загреб
25.08.2015, вторник, 21:45
Лига чемпионов, 4 раунд
4 : 1
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Скендербеу
9'
Э. Судани
15'
А. Ходжич
55'
Ж. Таравель
80'
Э. Судани
10'
Э. Эскердинья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Загреб - Скендербеу
ГОЛ! 4:1!
Э. Судани
Пас отдал
Ж. Фернандес
80'
78'
Замена
В. Христов
️️️️
Л. Латифи
Замена
Ж. Фернандес
️️️️
М. Пьяца
78'
Замена
М. Рог
️️️️
А. Чорич
68'
65'
Замена
Б. Нимага
️️️️
Г. Проньи
58'
Желтая карточка
К. Вангели
58'
Замена
П. Олаинка
️️️️
Б. Бериша
ГОЛ! 3:1!
Ж. Таравель
55'
Замена
Д. Антолич
️️️️
А. Ходжич
52'
Вторая желтая
Гонсалу
48'
Желтая карточка
Й. Пиварич
27'
Желтая карточка
А. Чорич
22'
17'
Желтая карточка
Б. Бериша
Желтая карточка
Гонсалу
17'
ГОЛ! 2:1!
А. Ходжич
Пас отдал
Э. Судани
15'
10'
ГОЛ! 1:1!
Э. Эскердинья
Пас отдал
К. Вангели
ГОЛ! 1:0!
Э. Судани
Пас отдал
Й. Пиварич
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Загреб
82
Эдуарду
ВР
12
Иво Пинту
ЦЗ
30
Леонардо Сигали
ЦЗ
4
Жереми Таравель
ЦЗ
19
Йосип Пиварич
ЦП
13
Гонсалу
ЦП
55
Паулу Машаду
ЦП
19
Анте Чорич
АП
15
Армин Ходжич
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
2
Эль-Арби Судани
ЦФ
Главный тренер
Зоран Мамич
Скендербеу
1
Оргес Шехи
ВР
3
Ренато Арапи
ЦЗ
32
Байрам Яшаника
ЦЗ
33
Марко Радас
ЦЗ
32
Кристи Вангели
ЦЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
30
Эскердинья Эскердинья
ЦП
10
Бленди Шкемби
ЦП
7
Герхард Проньи
ЦП
88
Сабиен Лилай
ЦП
77
Лиридон Латифи
ЦП
Главный тренер
Мирел Йоса
Динамо Загреб
12
Антонио Йежина
ВР
77
Александру Мэцел
ЦЗ
55
Йозо Шимунович
ЦЗ
8
Домагой Антолич
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
9
Анхело Энрикес
ЦФ
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
Скендербеу
12
Эрион Ллапанжи
ВР
23
Леонит Абази
ЛЗ
20
Адемир
ЦЗ
4
Бруно Лулай
ЦЗ
99
Петер Олаинка
ЛВ
29
Бакари Нимага
ЦП
91
Венцислав Христов
ЦФ
3-3-1-3
82
Эдуарду
12
Пинту
30
Сигали
4
Таравель
19
Пиварич
13
Гонсалу
55
Машаду
19
Чорич
2
Судани
7
Пьяца
15
Ходжич
4-5-1
1
Шехи
32
Яшаника
33
Радас
32
Вангели
3
Арапи
30
Эскердинья
7
Проньи
88
Лилай
77
Латифи
10
Шкемби
7
Бериша
15
Ходжич
8
Антолич
8
Антолич
15
Ходжич
19
Чорич
26
Рог
26
Рог
19
Чорич
7
Пьяца
10
Фернандес
10
Фернандес
7
Пьяца
7
Бериша
99
Олаинка
99
Олаинка
7
Бериша
7
Проньи
29
Нимага
29
Нимага
7
Проньи
77
Латифи
91
Христов
91
Христов
77
Латифи
Остались в запасе
Динамо Загреб
Скендербеу
12
Антонио Йежина
ВР
77
Александру Мэцел
ЦЗ
55
Йозо Шимунович
ЦЗ
9
Анхело Энрикес
ЦФ
Главный тренер
Зоран Мамич
20
Адемир
ЦЗ
4
Бруно Лулай
ЦЗ
12
Эрион Ллапанжи
ВР
23
Леонит Абази
ЛЗ
Главный тренер
Мирел Йоса
Остались в запасе
12
Антонио Йежина
ВР
77
Александру Мэцел
ЦЗ
55
Йозо Шимунович
ЦЗ
9
Анхело Энрикес
ЦФ
Остались в запасе
20
Адемир
ЦЗ
4
Бруно Лулай
ЦЗ
12
Эрион Ллапанжи
ВР
23
Леонит Абази
ЛЗ
Главный тренер
Зоран Мамич
Главный тренер
Мирел Йоса
Статистика матча Динамо Загреб - Скендербеу
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
- : -
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Лига Европы, 3 тур
Динамо Загреб
2 : 4
22.10.2026
НЕК
Скендербеу
Лига Европы, 6 тур
Янг Бойз
2 : 1
07.12.2017
Скендербеу
Лига Европы, 5 тур
Скендербеу
3 : 2
23.11.2017
Динамо К
Лига Европы, 4 тур
Партизан
2 : 0
02.11.2017
Скендербеу
Лига Европы, 3 тур
Скендербеу
0 : 0
19.10.2017
Партизан
Лига Европы, 2 тур
Скендербеу
1 : 1
28.09.2017
Янг Бойз
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Максимир
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