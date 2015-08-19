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Лига чемпионов 2026/2027
Скендербеу - Динамо Загреб
Скендербеу - Динамо Загреб: обзор матча 19 августа 2015
Скендербеу
19.08.2015, среда, 21:45
Лига чемпионов, 4 раунд
1 : 2
Ответный матч – 1 : 4
Завершен
Динамо Загреб
37'
Б. Шкемби
66'
Э. Судани
90+3'
Й. Пиварич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Скендербеу - Динамо Загреб
90'
+3
ГОЛ! 1:2!
Й. Пиварич
Пас отдал
А. Чорич
Замена
Л. Абази
️️️️
Б. Бериша
90'
Замена
Адемир
️️️️
К. Вангели
87'
Замена
Г. Проньи
️️️️
Л. Латифи
79'
78'
Замена
Ж. Фернандес
️️️️
Э. Судани
71'
Замена
Д. Антолич
️️️️
М. Рог
66'
ГОЛ! 1:1!
Э. Судани
Пас отдал
М. Пьяца
61'
Замена
А. Чорич
️️️️
П. Машаду
Желтая карточка
К. Вангели
48'
44'
Желтая карточка
М. Пьяца
ГОЛ! 1:0!
Б. Шкемби
37'
36'
Желтая карточка
П. Машаду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Скендербеу
1
Оргес Шехи
ВР
32
Байрам Яшаника
ЦЗ
33
Марко Радас
ЦЗ
32
Кристи Вангели
ЦЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
10
Бленди Шкемби
ЦП
30
Эскердинья Эскердинья
ЦП
77
Лиридон Латифи
ЦП
29
Бакари Нимага
ЦП
88
Сабиен Лилай
ЦП
14
Хамди Салихи
ЦФ
Главный тренер
Мирел Йоса
Динамо Загреб
82
Эдуарду
ВР
4
Жереми Таравель
ЦЗ
30
Леонардо Сигали
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
19
Йосип Пиварич
ЦП
13
Гонсалу
ЦП
55
Паулу Машаду
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
15
Армин Ходжич
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
2
Эль-Арби Судани
ЦФ
Главный тренер
Зоран Мамич
Скендербеу
12
Эрион Ллапанжи
ВР
23
Леонит Абази
ЛЗ
20
Адемир
ЦЗ
4
Бруно Лулай
ЦЗ
6
Беким Дема
ЦП
7
Герхард Проньи
ЦП
91
Венцислав Христов
ЦФ
Динамо Загреб
12
Антонио Йежина
ВР
77
Александру Мэцел
ЦЗ
55
Йозо Шимунович
ЦЗ
8
Домагой Антолич
ЦП
19
Анте Чорич
АП
9
Анхело Энрикес
ЦФ
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
3-5-1-1
1
Шехи
32
Яшаника
33
Радас
32
Вангели
30
Эскердинья
77
Латифи
29
Нимага
88
Лилай
10
Шкемби
7
Бериша
14
Салихи
3-4-3
82
Эдуарду
4
Таравель
30
Сигали
12
Пинту
13
Гонсалу
55
Машаду
26
Рог
19
Пиварич
2
Судани
7
Пьяца
15
Ходжич
32
Вангели
20
Адемир
20
Адемир
32
Вангели
7
Бериша
23
Абази
23
Абази
7
Бериша
77
Латифи
7
Проньи
7
Проньи
77
Латифи
26
Рог
8
Антолич
8
Антолич
26
Рог
55
Машаду
19
Чорич
19
Чорич
55
Машаду
2
Судани
10
Фернандес
10
Фернандес
2
Судани
Остались в запасе
Скендербеу
Динамо Загреб
4
Бруно Лулай
ЦЗ
12
Эрион Ллапанжи
ВР
6
Беким Дема
ЦП
91
Венцислав Христов
ЦФ
Главный тренер
Мирел Йоса
12
Антонио Йежина
ВР
77
Александру Мэцел
ЦЗ
55
Йозо Шимунович
ЦЗ
9
Анхело Энрикес
ЦФ
Главный тренер
Зоран Мамич
Остались в запасе
4
Бруно Лулай
ЦЗ
12
Эрион Ллапанжи
ВР
6
Беким Дема
ЦП
91
Венцислав Христов
ЦФ
Остались в запасе
12
Антонио Йежина
ВР
77
Александру Мэцел
ЦЗ
55
Йозо Шимунович
ЦЗ
9
Анхело Энрикес
ЦФ
Главный тренер
Мирел Йоса
Главный тренер
Зоран Мамич
Статистика матча Скендербеу - Динамо Загреб
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Скендербеу
Лига Европы, 6 тур
Янг Бойз
2 : 1
07.12.2017
Скендербеу
Лига Европы, 5 тур
Скендербеу
3 : 2
23.11.2017
Динамо К
Лига Европы, 4 тур
Партизан
2 : 0
02.11.2017
Скендербеу
Лига Европы, 3 тур
Скендербеу
0 : 0
19.10.2017
Партизан
Лига Европы, 2 тур
Скендербеу
1 : 1
28.09.2017
Янг Бойз
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
- : -
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Лига Европы, 3 тур
Динамо Загреб
2 : 4
22.10.2026
НЕК
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Шкендербеу
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