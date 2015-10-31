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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Олимпик - Днепр
Олимпик - Днепр: обзор матча 31 октября 2015
Олимпик
31.10.2015, суббота, 15:00
Украина. Премьер-Лига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Днепр
47'
В. Танчик
36'
Л. Матос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпик - Днепр
90'
+4
Желтая карточка
Б. Гама
87'
Желтая карточка
Л. Матос
82'
Замена
М. Бабатунде
️️️️
Матеус
81'
Замена
Данило
️️️️
Эдмар
Замена
В. Федорив
️️️️
В. Гошкодеря
81'
Замена
И. Матяж
️️️️
А. Поступаленко
79'
Замена
В. Лысенко
️️️️
Г. Кадымян
70'
61'
Желтая карточка
Эдмар
59'
Замена
Р. Зозуля
️️️️
Д. Чигринский
ГОЛ! 1:1!
В. Танчик
47'
Желтая карточка
В. Огиря
38'
36'
ГОЛ! 0:1!
Л. Матос
Пас отдал
Р. Ротань
Желтая карточка
Т. Парцвания
34'
Желтая карточка
В. Лебедь
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпик
1
Заури Махарадзе
ВР
33
Сергей Борзенко
ЦЗ
13
Владислав Огиря
ЦЗ
3
Темур Парцвания
ЦЗ
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
15
Валерий Лебедь
ОП
14
Антон Поступаленко
ЦП
99
Виталий Гошкодеря
ЦП
11
Моха
ЦП
34
Владимир Танчик
ПВ
92
Гегам Кадымян
ЦФ
Днепр
71
Денис Бойко
ВР
36
Андерсон Пико
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
23
Дуглас
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
8
Эдмар
ЦП
29
Руслан Ротань
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
99
Матеус
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Олимпик
16
Сергей Литовченко
ВР
24
Виталий Федорив
ЛЗ
6
Секу Конде
ЦЗ
7
Максим Драченко
ЦП
20
Иван Матяж
ЦП
7
Сергей Шестаков
ПВ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
27
Иван Томечак
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
90
Данило
ЦП
79
Михел Бабатунде
ЦП
10
Роман Зозуля
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Махарадзе
33
Борзенко
3
Парцвания
4
Гришко
13
Огиря
15
Лебедь
14
Поступаленко
99
Гошкодеря
11
Моха
34
Танчик
92
Кадымян
3-2-3-2
71
Бойко
23
Дуглас
18
Гуйе
3
Лео Матос
36
Пико
19
Чигринский
8
Эдмар
29
Ротань
16
Гама
11
Селезнев
99
Матеус
99
Гошкодеря
24
Федорив
24
Федорив
99
Гошкодеря
14
Поступаленко
20
Матяж
20
Матяж
14
Поступаленко
92
Кадымян
7
Лысенко
7
Лысенко
92
Кадымян
8
Эдмар
90
Данило
90
Данило
8
Эдмар
99
Матеус
79
Бабатунде
79
Бабатунде
99
Матеус
19
Чигринский
10
Зозуля
10
Зозуля
19
Чигринский
Остались в запасе
Олимпик
Днепр
7
Максим Драченко
ЦП
7
Сергей Шестаков
ПВ
16
Сергей Литовченко
ВР
6
Секу Конде
ЦЗ
27
Ян Лаштувка
ВР
27
Иван Томечак
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Остались в запасе
7
Максим Драченко
ЦП
7
Сергей Шестаков
ПВ
16
Сергей Литовченко
ВР
6
Секу Конде
ЦЗ
Остались в запасе
27
Ян Лаштувка
ВР
27
Иван Томечак
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Статистика матча Олимпик - Днепр
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
1 : 1
09.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Рух
3 : 0
06.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Олимпик
0 : 3
02.05.2021
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Олимпик
2 : 1
28.04.2021
Заря
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Заря
2 : 1
25.04.2021
Олимпик
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Информация о матче
Главный судья:
Николай Балакин
(Киев)
Стадион:
Олимпик
Новости команд
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Олимпик
Днепр
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2021.07.08 21:56
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