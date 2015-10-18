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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Олимпик - Металлист
Олимпик - Металлист: обзор матча 18 октября 2015
Олимпик
18.10.2015, воскресенье, 14:00
Украина. Премьер-Лига, 11 тур
3 : 0
Завершен
Металлист
1'
Моха
68'
В. Лысенко
90+6'
И. Матяж
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпик - Металлист
ГОЛ! 3:0!
И. Матяж
Пас отдал
В. Лысенко
90'
+6
Замена
И. Матяж
️️️️
М. Драченко
89'
Желтая карточка
В. Гельзин
84'
Замена
В. Гельзин
️️️️
А. Поступаленко
80'
76'
Замена
Э. Соболь
️️️️
В. Чурко
69'
Замена
Ю. Ткачук
️️️️
С. Назаренко
ГОЛ! 2:0!
В. Лысенко
68'
67'
Желтая карточка
А. Путивцев
Желтая карточка
Д. Гришко
67'
Замена
В. Лысенко
️️️️
Г. Кадымян
58'
46'
Замена
И. Бобко
️️️️
И. Родич
38'
Желтая карточка
В. Приёмов
Желтая карточка
Т. Парцвания
38'
Желтая карточка
В. Танчик
35'
14'
Желтая карточка
Д. Лепа
ГОЛ! 1:0!
Моха
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпик
1
Заури Махарадзе
ВР
33
Сергей Борзенко
ЦЗ
3
Темур Парцвания
ЦЗ
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
13
Владислав Огиря
ЦЗ
7
Максим Драченко
ЦП
14
Антон Поступаленко
ЦП
11
Моха
ЦП
99
Виталий Гошкодеря
ЦП
34
Владимир Танчик
ПВ
92
Гегам Кадымян
ЦФ
Металлист
12
Рустам Худжамов
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
2
Дмитрий Рыжук
ЦЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
55
Александр Нойок
ОП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
9
Сергей Назаренко
ЦП
55
Иван Родич
АП
11
Вячеслав Чурко
ПВ
80
Владимир Приёмов
ЦФ
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
Олимпик
16
Сергей Литовченко
ВР
6
Секу Конде
ЦЗ
18
Игорь Семенина
ЦП
20
Иван Матяж
ЦП
8
Владимир Доронин
ЦП
10
Владислав Гельзин
ЦФ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
Металлист
23
Сергей Погорелый
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
21
Иван Бобко
ЛВ
43
Юрий Ткачук
ОП
11
Сергей Барилко
ЦП
7
Станислав Кулиш
ЦП
4-4-1-1
1
Махарадзе
33
Борзенко
4
Гришко
13
Огиря
3
Парцвания
7
Драченко
11
Моха
99
Гошкодеря
14
Поступаленко
34
Танчик
92
Кадымян
3-1-2-2-2
12
Худжамов
2
Рыжук
78
Курилов
5
Путивцев
55
Нойок
8
Ковальчук
9
Назаренко
11
Чурко
55
Родич
11
Лепа
80
Приёмов
14
Поступаленко
10
Гельзин
10
Гельзин
14
Поступаленко
7
Драченко
20
Матяж
20
Матяж
7
Драченко
92
Кадымян
7
Лысенко
7
Лысенко
92
Кадымян
55
Родич
21
Бобко
21
Бобко
55
Родич
11
Чурко
23
Соболь
23
Соболь
11
Чурко
9
Назаренко
43
Ткачук
43
Ткачук
9
Назаренко
Остались в запасе
Олимпик
Металлист
18
Игорь Семенина
ЦП
16
Сергей Литовченко
ВР
6
Секу Конде
ЦЗ
8
Владимир Доронин
ЦП
11
Сергей Барилко
ЦП
23
Сергей Погорелый
ВР
22
Евгений Зубейко
ПЗ
7
Станислав Кулиш
ЦП
Остались в запасе
18
Игорь Семенина
ЦП
16
Сергей Литовченко
ВР
6
Секу Конде
ЦЗ
8
Владимир Доронин
ЦП
Остались в запасе
11
Сергей Барилко
ЦП
23
Сергей Погорелый
ВР
22
Евгений Зубейко
ПЗ
7
Станислав Кулиш
ЦП
Статистика матча Олимпик - Металлист
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
1 : 1
09.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Рух
3 : 0
06.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Олимпик
0 : 3
02.05.2021
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Олимпик
2 : 1
28.04.2021
Заря
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Заря
2 : 1
25.04.2021
Олимпик
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Бойко
(Иванков, Киевская область)
Стадион:
Олимпик
Новости команд
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Олимпик
Металлист
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2
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«Меняйте, сука, их всех». Президент «Олимпика» Гельзин после донецкого дерби назвал пидорасами судью и главу комитета арбитров
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Исполнилось 35 лет легендарному голу Мостового, когда он поиздевался над защитниками «Металлиста»
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2019.11.29 19:24
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2018.11.23 23:58
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2017.01.08 10:44
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