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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр - Ворскла
Днепр - Ворскла: обзор матча 11 апреля 2009
Днепр
11.04.2009, суббота, 19:00
Чемпионат Украины, 23 тур
2 : 1
Завершен
Ворскла
3'
В. Гоменюк
85'
С. Назаренко
22'
В. Сачко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр - Ворскла
Желтая карточка
М. Калиниченко
+3
+3
Замена
А. Янузи
️️️️
В. Сачко
Замена
Д. Есин
️️️️
Д. Главина
Замена
Е. Шахов
️️️️
А. Белик
ГОЛ! 2:1!
С. Назаренко
Пас отдал
М. Калиниченко
Замена
Е. Коноплянка
️️️️
О. Феррейра
Желтая карточка
М. Холек
Вторая желтая
Г. Ярмаш
ГОЛ! 1:1!
В. Сачко
Пас отдал
Й. Маркоски
18'
Желтая карточка
Г. Ярмаш
ГОЛ! 1:0!
В. Гоменюк
Пас отдал
О. Феррейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
1
Антон Каниболоцкий
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
25
Марио Холек
ЦЗ
16
Андрей Русол
(К)
ЦЗ
21
Алсидес
ПЗ
18
Осмар Феррейра
ЛП
9
Сергей Назаренко
ЦП
25
Максим Калиниченко
ЦП
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
9
Алексей Белик
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бессонов
Ворскла
1
Сергей Долганский
(К)
ВР
6
Дебатик Цурри
ЛЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
0
Геннадий Медведев
ОП
0
Филип Деспотовски
ЦП
10
Йован Маркоски
АП
3
Денис Главина
ЦФ
17
Василий Сачко
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Днепр
16
Денис Шелихов
ВР
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
17
Бека Гоциридзе
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
21
Младен Бартулович
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
Ворскла
12
Сергей Величко
ВР
65
Андрей Бойко
ЦЗ
7
Дмитрий Есин
ЛП
99
Константин Ярошенко
ЦП
32
Олег Красноперов
ЦП
18
Алексей Чичиков
ЦФ
9
Ахмед Янузи
ЦФ
3-2-3-2
1
Каниболоцкий
22
Лисицкий
25
Холек
16
Русол
29
Денисов
21
Алсидес
18
Феррейра
25
Калиниченко
9
Назаренко
9
Белик
8
Гоменюк
3-3-1-1-2
1
Долганский
15
Кулаков
4
Даллку
17
Чеснаков
16
Ярмаш
0
Медведев
6
Цурри
0
Деспотовски
10
Маркоски
17
Сачко
3
Главина
9
Белик
28
Шахов
28
Шахов
9
Белик
18
Феррейра
22
Коноплянка
22
Коноплянка
18
Феррейра
3
Главина
7
Есин
7
Есин
3
Главина
17
Сачко
9
Янузи
9
Янузи
17
Сачко
Остались в запасе
Днепр
Ворскла
17
Бека Гоциридзе
ЦП
16
Денис Шелихов
ВР
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
21
Младен Бартулович
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бессонов
18
Алексей Чичиков
ЦФ
65
Андрей Бойко
ЦЗ
12
Сергей Величко
ВР
99
Константин Ярошенко
ЦП
32
Олег Красноперов
ЦП
Главный тренер
Николай Павлов
Остались в запасе
17
Бека Гоциридзе
ЦП
16
Денис Шелихов
ВР
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
21
Младен Бартулович
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
Остались в запасе
18
Алексей Чичиков
ЦФ
65
Андрей Бойко
ЦЗ
12
Сергей Величко
ВР
99
Константин Ярошенко
ЦП
32
Олег Красноперов
ЦП
Главный тренер
Владимир Бессонов
Главный тренер
Николай Павлов
Статистика матча Днепр - Ворскла
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Помощники судьи:
Ольшанецкий Василий
Демьяненко Виталий
Стадион:
Метеор
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