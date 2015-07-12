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Судьи
Главный судья:
Алексей Николаев (Москва)
Материалы

Зенит - Локомотив

12.07.2015, Воскресенье, 18:00 мск Санкт-Петербург, стадион Петровский Трансляция: "НТВ", 17:50 (прямая) Суперкубок России Зенит - Локомотив
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
30 тур
30 мая, суббота 13:30 Зенит 0:0 Локомотив
6 тур
31 августа, воскресенье 18:00 Локомотив 0:1 Зенит
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
28 тур
4 мая, воскресенье 13:30 Локомотив 1:1 Зенит
7 тур
1 сентября, воскресенье 13:30 Зенит 2:1 Локомотив
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
24 тур
13 апреля, суббота 13:30 Локомотив 0:1 Зенит
10 тур
29 сентября, суббота 14:00 Зенит 1:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа A
38 тур
7 апреля, суббота 16:15 Локомотив 0:1 Зенит
32 тур
27 ноября, воскресенье 16:30 Зенит 2:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
23 тур
10 сентября, суббота 16:30 Локомотив 4:2 Зенит
8 тур
8 мая, воскресенье 20:45 Зенит 1:1 Локомотив
Россия. Премьер-Лига 2010
19 тур
29 августа, воскресенье 16:00 Локомотив 0:3 Зенит
5 тур
11 апреля, воскресенье 14:00 Зенит 1:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2009
19 тур
23 августа, воскресенье 16:00 Зенит 1:1 Локомотив
5 тур
19 апреля, воскресенье 14:00 Локомотив 1:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2008
23 тур
27 сентября, суббота 16:00 Локомотив 0:3 Зенит
9 тур
23 июля, среда 19:00 Зенит 1:1 Локомотив
Суперкубок России 2008
Финал
9 марта, воскресенье 16:00 Зенит 2:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2007
26 тур
7 октября, воскресенье 14:00 Локомотив 1:0 Зенит
12 тур
11 июня, понедельник 19:00 Зенит 1:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2006
23 тур
22 октября, воскресенье 00:00 Зенит 4:1 Локомотив
8 тур
6 мая, суббота 00:00 Локомотив 3:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2005
22 тур
15 июня, среда 19:00 Локомотив 0:0 Зенит
7 тур
30 апреля, суббота 14:00 Зенит 1:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2004
17 тур
17 июля, суббота 00:00 Зенит 0:2 Локомотив
12 тур
19 мая, среда 00:00 Локомотив 0:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2003
29 тур
25 октября, суббота 00:00 Зенит 0:0 Локомотив
2 тур
22 марта, суббота 00:00 Локомотив 1:2 Зенит
Россия. Премьер-лига 2002
29 тур
10 ноября, воскресенье 00:00 Локомотив 2:1 Зенит
8 тур
20 апреля, суббота 00:00 Зенит 1:1 Локомотив
Чемпионат России 2001
25 тур
12 октября, пятница 00:00 Зенит 0:0 Локомотив
11 тур
25 мая, пятница 00:00 Локомотив 5:1 Зенит
Чемпионат России 2000
26 тур
1 октября, воскресенье 00:00 Зенит 1:2 Локомотив
12 тур
12 июня, понедельник 00:00 Локомотив 1:1 Зенит
Чемпионат России 1999
26 тур
3 октября, воскресенье 00:00 Локомотив 1:1 Зенит
12 тур
23 июня, среда 00:00 Зенит 1:2 Локомотив
Чемпионат России 1998
23 тур
30 августа, воскресенье 00:00 Локомотив 3:1 Зенит
8 тур
16 мая, суббота 00:00 Зенит 2:2 Локомотив
Чемпионат России 1997
33 тур
1 ноября, суббота 00:00 Зенит 2:0 Локомотив
16 тур
2 июля, среда 00:00 Локомотив 0:0 Зенит
Чемпионат России 1996
27 тур
16 сентября, понедельник 00:00 Локомотив 3:1 Зенит
10 тур
4 мая, суббота 00:00 Зенит 1:1 Локомотив
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    Рейтинг: +167

    астраханец 13 июля 2015, 11:47

    Уберите этого убогого комментатора! Верните как было!

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    Рейтинг: +167

    астраханец 13 июля 2015, 07:00

    Уберите этого убогого комментатора! Верните как было!

    2
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    Рейтинг: +12

    memphis1986 13 июля 2015, 05:19

    Ужасный комментатор! Соккер! Не надо так обновляться!!! Это школьник какой-то, а не комментатор... Читать его перегруженные бредом строки, мне не интересно и даже пропадает запал...

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    Рейтинг: +24

    nmo1 > memphis1986 13 июля 2015, 09:58

    Данный комментатор сотрудник бомбардира, а не соккера.

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    Рейтинг: +593

    112910415 12 июля 2015, 22:06

    живенький комментарий

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    Рейтинг: +31

    mendez999 12 июля 2015, 21:39

    комментатор какой-то странный, обо[Соблюдайте правила ] всех кого только мог

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    Рейтинг: +114

    gentlewolf 12 июля 2015, 20:59

    В составе пенальтистов Локо были два зиданчега...

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    Рейтинг: +138

    Слуцкий 12 июля 2015, 20:55

    пнидурки в составе локо один хлеще другого

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    Рейтинг: +138

    Слуцкий 12 июля 2015, 20:54

    локомотив в пенальти был реальным локомотивом а зенит вагончиком

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    Рейтинг: +109

    Spectr 12 июля 2015, 20:51

    Я хренею,тут ванговать не надо было,Боже мой,и после Этого я еще хоть раз посмотрю российский футбол?Газпром народное достояние...

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    Рейтинг: +49

    drnigo 12 июля 2015, 20:51

    Не взял и подарил мяч.

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