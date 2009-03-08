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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Ворскла
Динамо К - Ворскла: обзор матча 08 марта 2009
Динамо К
08.03.2009, воскресенье, 19:00
Чемпионат Украины, 19 тур
4 : 1
Завершен
Ворскла
16'
А. Алиев (П)
30'
М. Нинкович
54'
А. Алиев
69'
А. Кравец
34'
К. Ярошенко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Ворскла
Желтая карточка
Й. Маркоски
Замена
О. Гусев
️️️️
М. Нинкович
Замена
С. Кравченко
️️️️
А. Кравец
ГОЛ! 4:1!
А. Кравец
Замена
В. Сачко
️️️️
Д. Главина
Замена
А. Несмачный
️️️️
К. Корреа
ГОЛ! 3:1!
А. Алиев
Замена
Д. Цурри
️️️️
К. Ярошенко
ГОЛ! 2:1!
К. Ярошенко
Пас отдал
Д. Главина
ГОЛ! 2:0!
М. Нинкович
Пас отдал
А. Алиев
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Алиев
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
31
Станислав Богуш
ВР
3
Бетао
ЦЗ
0
Горан Саблич
ЦЗ
17
Тарас Михалик
(К)
ЦЗ
26
Роман Еременко
ЦП
36
Милош Нинкович
ЦП
77
Карлос Корреа
ЦП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
88
Александр Алиев
АП
0
Артем Милевский
ЦФ
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Ворскла
1
Сергей Долганский
(К)
ВР
65
Андрей Бойко
ЦЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
7
Дмитрий Есин
ЛП
0
Геннадий Медведев
ОП
99
Константин Ярошенко
ЦП
32
Олег Красноперов
ЦП
10
Йован Маркоски
АП
3
Денис Главина
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
5
Андрей Несмачный
ЛЗ
30
Малхаз Асатиани
ЦЗ
14
Сергей Кравченко
ЦП
0
Тибериу Гиоане
ЦП
10
Флорин Чернат
АП
20
Олег Гусев
ПП
Ворскла
12
Сергей Величко
ВР
6
Дебатик Цурри
ЛЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
0
Филип Деспотовски
ЦП
18
Алексей Чичиков
ЦФ
18
Роман Локтионов
ЦФ
17
Василий Сачко
ЦФ
3-4-1-2
31
Богуш
3
Бетао
0
Саблич
17
Михалик
26
Еременко
77
Корреа
5
Вукоевич
36
Нинкович
88
Алиев
11
Кравец
0
Милевский
4-1-3-1-1
1
Долганский
15
Кулаков
65
Бойко
4
Даллку
16
Ярмаш
0
Медведев
99
Ярошенко
32
Красноперов
7
Есин
10
Маркоски
3
Главина
77
Корреа
5
Несмачный
5
Несмачный
77
Корреа
11
Кравец
14
Кравченко
14
Кравченко
11
Кравец
36
Нинкович
20
Гусев
20
Гусев
36
Нинкович
99
Ярошенко
6
Цурри
6
Цурри
99
Ярошенко
3
Главина
17
Сачко
17
Сачко
3
Главина
Остались в запасе
Динамо К
Ворскла
1
Александр Шовковский
ВР
30
Малхаз Асатиани
ЦЗ
0
Тибериу Гиоане
ЦП
10
Флорин Чернат
АП
Главный тренер
Юрий Семин
18
Алексей Чичиков
ЦФ
18
Роман Локтионов
ЦФ
12
Сергей Величко
ВР
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
0
Филип Деспотовски
ЦП
Главный тренер
Николай Павлов
Остались в запасе
1
Александр Шовковский
ВР
30
Малхаз Асатиани
ЦЗ
0
Тибериу Гиоане
ЦП
10
Флорин Чернат
АП
Остались в запасе
18
Алексей Чичиков
ЦФ
18
Роман Локтионов
ЦФ
12
Сергей Величко
ВР
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
0
Филип Деспотовски
ЦП
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Николай Павлов
Статистика матча Динамо К - Ворскла
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Стадион:
Динамо им. Лобановского
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