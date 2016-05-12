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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Ростов
Динамо - Ростов: обзор матча 12 мая 2016
Динамо
12.05.2016, четверг, 19:30
Россия. Премьер-лига, 28 тур
1 : 3
Завершен
Ростов
17'
Ф. Бечирай
39'
С. Азмун
50'
С. Азмун
64'
Ф. Кудряшов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Ростов
81'
Замена
С. Эзатолахи
️️️️
П. Могилевец
70'
Замена
А. Бухаров
️️️️
С. Азмун
69'
Травма
С. Азмун
67'
Желтая карточка
Т. Калачев
64'
ГОЛ! 1:3!
Ф. Кудряшов
Пас отдал
П. Могилевец
Замена
П. Соломатин
️️️️
А. Ташаев
59'
Замена
Г. Морозов
️️️️
Д. Живоглядов
59'
51'
Замена
Т. Калачев
️️️️
Б. Ротенберг
50'
ГОЛ! 1:2!
С. Азмун
Пас отдал
К. Нобоа
39'
ГОЛ! 1:1!
С. Азмун
Пас отдал
Ф. Кудряшов
35'
Желтая карточка
Б. Ротенберг
ГОЛ! 1:0!
Ф. Бечирай
Пас отдал
Р. Зобнин
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
27
Дмитрий Живоглядов
ЛЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
23
Антон Соснин
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
27
Игорь Денисов
(К)
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
9
Фатош Бечирай
ЦФ
Главный тренер
Сергей Чикишев
Ростов
35
Сослан Джанаев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
15
Баштуш
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
16
Кристиан Нобоа
(К)
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
28
Павел Могилевец
ПП
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
91
Александр Степанов
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
88
Владислав Левин
ЦП
27
Валерий Сарамутин
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
11
Антон Терехов
ПВ
31
Павел Соломатин
ЦФ
9
Николай Обольский
ЦФ
Ростов
1
Стас Покатилов
ВР
30
Никита Медведев
ВР
43
Денис Терентьев
ПЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
7
Мусса Думбия
ЛВ
5
Александр Трошечкин
ОП
86
Бен Су Ю
ЦП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
15
Ника Качарава
ЦФ
11
Александр Бухаров
ЦФ
3-4-2-1
30
Габулов
27
Живоглядов
4
Самба
8
Хольмен
23
Соснин
21
Драгун
27
Денисов
47
Зобнин
11
Ионов
88
Ташаев
9
Бечирай
3-2-2-2-1
35
Джанаев
15
Баштуш
99
Новосельцев
44
Навас
28
Ротенберг
30
Кудряшов
28
Могилевец
16
Нобоа
21
Ерохин
7
Полоз
20
Азмун
27
Живоглядов
18
Морозов
18
Морозов
27
Живоглядов
88
Ташаев
31
Соломатин
31
Соломатин
88
Ташаев
28
Могилевец
6
Эзатолахи
6
Эзатолахи
28
Могилевец
28
Ротенберг
2
Калачев
2
Калачев
28
Ротенберг
20
Азмун
11
Бухаров
11
Бухаров
20
Азмун
Остались в запасе
Динамо
Ростов
88
Владислав Левин
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
91
Александр Степанов
ЦЗ
27
Валерий Сарамутин
ЦП
1
Антон Шунин
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
11
Антон Терехов
ПВ
9
Николай Обольский
ЦФ
Главный тренер
Сергей Чикишев
1
Стас Покатилов
ВР
30
Никита Медведев
ВР
43
Денис Терентьев
ПЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
5
Александр Трошечкин
ОП
86
Бен Су Ю
ЦП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
7
Мусса Думбия
ЛВ
15
Ника Качарава
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
88
Владислав Левин
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
91
Александр Степанов
ЦЗ
27
Валерий Сарамутин
ЦП
1
Антон Шунин
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
11
Антон Терехов
ПВ
9
Николай Обольский
ЦФ
Остались в запасе
1
Стас Покатилов
ВР
30
Никита Медведев
ВР
43
Денис Терентьев
ПЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
5
Александр Трошечкин
ОП
86
Бен Су Ю
ЦП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
7
Мусса Думбия
ЛВ
15
Ника Качарава
ЦФ
Главный тренер
Сергей Чикишев
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Динамо - Ростов
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Помощники судьи:
Алексей Воронцов (Ярославль)
Алексей Ширяев (Ставрополь)
Инспектор:
Сергей Анохин (Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
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