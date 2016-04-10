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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Урал
Краснодар - Урал: обзор матча 10 апреля 2016
Краснодар
10.04.2016, воскресенье, 17:00
Россия. Премьер-лига, 23 тур
6 : 0
Завершен
Урал
18'
Ф. Смолов
45+2'
Ф. Смолов
55'
О. Ахмедов
56'
Ф. Смолов
61'
Ф. Смолов
77'
Вандерсон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Урал
ГОЛ! 6:0!
Вандерсон
Пас отдал
Жоаозиньо
77'
Замена
Вандерсон
️️️️
О. Ахмедов
74'
Замена
Жоаозиньо
️️️️
М. Перейра
65'
64'
Замена
К. Ярошенко
️️️️
А. Новиков
Замена
Р. Лаборде
️️️️
П. Мамаев
62'
ГОЛ! 5:0!
Ф. Смолов
Пас отдал
П. Мамаев
61'
60'
Замена
Д. Дорожкин
️️️️
С. Гогниев
57'
Замена
С. Серченков
️️️️
А. Рязанцев
ГОЛ! 4:0!
Ф. Смолов
Пас отдал
П. Мамаев
56'
ГОЛ! 3:0!
О. Ахмедов
Пас отдал
В. Подберезкин
55'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Смолов
Пас отдал
П. Мамаев
45'
+2
ГОЛ! 1:0!
Ф. Смолов
Пас отдал
М. Перейра
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
33
Станислав Крицюк
ВР
6
Рагнар Сигурдссон
ЛЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
77
Шарль Каборе
ЛП
10
Одил Ахмедов
ОП
92
Вячеслав Подберезкин
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Урал
12
Николай Заболотный
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
15
Александр Новиков
ПЗ
10
Артем Фидлер
ЛП
7
Александр Рязанцев
ЦП
2
Спартак Гогниев
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
7
Дмитрий Коробов
АП
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
31
Андрей Дикань
ВР
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
22
Жоаозиньо
ЛП
18
Юрий Газинский
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
34
Владимир Быстров
ПП
14
Вандерсон
ЦФ
Урал
97
Александр Шубин
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
62
Резо Гавтадзе
ЦП
99
Константин Ярошенко
ЦП
30
Герсон Асеведо
ЦП
90
Александр Щербаков
ПВ
8
Сергей Серченков
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
4-2-3-1
33
Крицюк
6
Сигурдссон
13
Марков
4
Гранквист
98
Петров
10
Ахмедов
92
Подберезкин
77
Каборе
10
Перейра
10
Мамаев
90
Смолов
4-4-1-1
12
Заболотный
15
Новиков
15
Кулаков
14
Фонтанелло
7
Данцев
7
Рязанцев
2
Гогниев
41
Сапета
10
Фидлер
7
Коробов
10
Манучарян
10
Перейра
22
Жоаозиньо
22
Жоаозиньо
10
Перейра
10
Мамаев
21
Лаборде
21
Лаборде
10
Мамаев
10
Ахмедов
14
Вандерсон
14
Вандерсон
10
Ахмедов
15
Новиков
99
Ярошенко
99
Ярошенко
15
Новиков
7
Рязанцев
8
Серченков
8
Серченков
7
Рязанцев
2
Гогниев
13
Дорожкин
13
Дорожкин
2
Гогниев
Остались в запасе
Краснодар
Урал
88
Андрей Синицын
ВР
31
Андрей Дикань
ВР
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
18
Юрий Газинский
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
Главный тренер
Олег Кононов
62
Резо Гавтадзе
ЦП
90
Александр Щербаков
ПВ
97
Александр Шубин
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
30
Герсон Асеведо
ЦП
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Остались в запасе
88
Андрей Синицын
ВР
31
Андрей Дикань
ВР
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
18
Юрий Газинский
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
Остались в запасе
62
Резо Гавтадзе
ЦП
90
Александр Щербаков
ПВ
97
Александр Шубин
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
30
Герсон Асеведо
ЦП
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Статистика матча Краснодар - Урал
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Помощники судьи:
Андрей Болотенков (Москва)
Ринат Деушев (Москва)
Инспектор:
Алексей Румянцев (Санкт-Петербург)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
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