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Динамо - Анжи
Динамо - Анжи: обзор матча 04 декабря 2015
Динамо
04.12.2015, пятница, 19:00
Россия. Премьер-лига, 18 тур
1 : 2
Завершен
Анжи
18'
А. Козлов
53'
Л. Эбесилио
54'
И. Максимов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Анжи
90'
+4
Желтая карточка
Е. Помазан
Желтая карточка
Н. Обольский
90'
+3
Вторая желтая
А. Соснин
84'
83'
Замена
Я. Боли
️️️️
И. Абдулавов
Замена
В. Левин
️️️️
М. Кузьмин
79'
74'
Замена
Д. Лазич
️️️️
Б. Хадарцев
Замена
Н. Обольский
️️️️
П. Погребняк
65'
63'
Желтая карточка
А. Гаджибеков
Замена
А. Ионов
️️️️
А. Катрич
56'
54'
ГОЛ! 1:2!
И. Максимов
Пас отдал
И. Абдулавов
53'
ГОЛ! 1:1!
Л. Эбесилио
Желтая карточка
В. Дьяков
41'
33'
Желтая карточка
К. Агаларов
Желтая карточка
А. Соснин
33'
ГОЛ! 1:0!
А. Козлов
Пас отдал
А. Ташаев
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
77
Анатолий Катрич
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
78
Илья Максимов
ЦП
6
Лоренцо Эбесилио
ЦП
19
Карлен Мкртчян
ЦП
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
8
Александр Каляшин
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
88
Владислав Левин
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
11
Антон Терехов
ПВ
9
Николай Обольский
ЦФ
Анжи
1
Мехти Дженетов
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
4
Дарко Лазич
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
42
Леонардо
ОП
25
Лукман Аруна
ЦП
20
Амаду Мутари
ПП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
10
Янник Боли
ЦФ
9
Угу Алмейда
ЦФ
4-2-3-1
30
Габулов
18
Жирков
15
Губочан
0
Дьяков
34
Козлов
47
Зобнин
23
Соснин
77
Катрич
6
Кузьмин
88
Ташаев
88
Погребняк
3-2-3-1-1
1
Помазан
2
Жиров
13
Тагирбеков
3
Гаджибеков
7
Агаларов
17
Тигиев
78
Максимов
6
Эбесилио
19
Мкртчян
10
Хадарцев
99
Абдулавов
6
Кузьмин
88
Левин
88
Левин
6
Кузьмин
77
Катрич
11
Ионов
11
Ионов
77
Катрич
88
Погребняк
9
Обольский
9
Обольский
88
Погребняк
10
Хадарцев
4
Лазич
4
Лазич
10
Хадарцев
99
Абдулавов
10
Боли
10
Боли
99
Абдулавов
Остались в запасе
Динамо
Анжи
18
Григорий Морозов
ЛЗ
8
Александр Каляшин
ЦЗ
1
Антон Шунин
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
11
Антон Терехов
ПВ
Главный тренер
Андрей Кобелев
1
Мехти Дженетов
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
42
Леонардо
ОП
25
Лукман Аруна
ЦП
20
Амаду Мутари
ПП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
9
Угу Алмейда
ЦФ
Остались в запасе
18
Григорий Морозов
ЛЗ
8
Александр Каляшин
ЦЗ
1
Антон Шунин
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
11
Антон Терехов
ПВ
Остались в запасе
1
Мехти Дженетов
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
42
Леонардо
ОП
25
Лукман Аруна
ЦП
20
Амаду Мутари
ПП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
9
Угу Алмейда
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Статистика матча Динамо - Анжи
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
Валерий Данченко (Уфа)
Дмитрий Жвакин (Ленинградская область)
Резервный судья:
Сергей Карасев (Москва)
Инспектор:
Алексей Михайлович Румянцев (Санкт-Петербург)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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